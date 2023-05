• Gemeente Altena doet TikTok in de ban.

Gemeente Altena verbiedt TikTok vanwege veiligheidsrisico’s

1 uur geleden

Nieuws

ALTENA • Gemeente Altena geeft ambtenaren, raads- en burgerleden de opdracht om de app TikTok per direct te verwijderen van hun zakelijke toestellen. Hen wordt ook ontraden om de app te gebruiken op privé-apparaten die toegang geven tot gemeentelijke informatie, zoals de mail of MS Teams. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

TikTok ligt al langer onder vuur, omdat er zorgen zijn over de privacy van gebruikers en de verzameling van persoonlijke gegevens door het platform. Er zijn ook zorgen over de controle van TikTok door de Chinese overheid, aangezien het bedrijf eigendom is van het Chinese bedrijf ByteDance.

Advies van AIVD

De AIVD bracht onlangs nog een advies uit waarin staat dat er voor alle apps die in beheer zijn van landen met een offensief cyberprogramma, gericht tegen Nederland en Nederlandse belangen, sprake is van een verhoogd spionagerisico. De AIVD noemde China niet bij naam, maar dat land wordt wel tot de landen met een offensief cyberprogramma gerekend. Eind maart werd bekend dat rijksambtenaren TikTok niet langer op hun werktelefoon mogen hebben.

Installatie onmogelijk

De gemeente Altena vindt de veiligheidsrisico’s ook te groot, waardoor nu dit besluit is genomen. Binnenkort wordt de installatie van TikTok op zakelijke toestellen onmogelijk gemaakt door de gemeente.