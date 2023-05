• Vrijwilligers halen oud papier op in Altena.

Inzameling oud papier met vrijwilligers niet meer haalbaar in Altena: verenigingen krijgen compensatie

ALTENA • Het blijkt niet mogelijk te zijn om in 2024 de inzameling van oud papier met behulp van vrijwilligers te hervatten. Het college heeft verschillende alternatieven onderzocht, maar geen enkele optie bleek haalbaar. Dit heeft het college laten weten aan de gemeenteraad van Altena.

Eind vorig jaar werd bekend dat Peute Papierrecycling haar afspraken met de gemeente Altena niet kon nakomen over de inzameling van oud papier in 2023. Het bedrijf kon niet langer het oud papier op zaterdagen en avonden inzamelen met vrijwilligers vanwege een personeelstekort.

Gat in begroting

Het stopzetten van het ophalen van oud papier door verenigingen heeft een groot financieel gat in hun begrotingen veroorzaakt. De verenigingen zijn echter volledig gecompenseerd voor de gemiste inkomsten in 2023.

Als referentie voor de compensatie zijn de gemiddelde inkomsten van 2019, 2020 en 2021 genomen. Gemeente Altena heeft de kosten van de compensatie indirect verhaald op Peute Papierrecycling.

Ook in de komende jaren zullen de verenigingen worden gecompenseerd, zodat zij op een financieel verantwoorde wijze kunnen blijven voortbestaan. De afbouwregeling hiervoor duurt vier jaar en kost 251.000 euro.

Naast de compensatie zal worden onderzocht hoe vrijwilligers zich op andere terreinen kunnen inzetten om zo extra inkomsten te genereren voor hun vereniging of organisatie.

‘Passende compensatie’

Het college betreurt het dat er geen partij is gevonden die de inzameling van oud papier op avonden en zaterdagen met vrijwilligers wil uitvoeren.

Veel organisaties zijn voor een deel afhankelijk van de inkomsten die zij genereren met de inzameling van oud papier en voerden deze werkzaamheden tientallen jaren met veel enthousiasme uit. Het college vindt het daarom belangrijk om de verenigingen een passende compensatie aan te bieden.