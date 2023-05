Vereniging Tiny Altena zoekt bewoner(s) voor elfde tiny house aan Hoekje in Almkerk

1 uur geleden

ALMKERK • Vanwege het vertrek van één van de leden, is vereniging Tiny Altena op zoek naar een persoon, stel of gezin dat ervan droomt om in een tiny house te wonen in de gemeente Altena.

Op dit moment wordt via de Crisis- en herstelwet bij de Rijksoverheid een vergunning voor elf tiny houses en een gemeenschappelijk gebouw aangevraagd. Het gaat om een locatie aan ‘Hoekje’ in Almkerk.

Visie

De visie van Tiny Altena draait om de kernwoorden duurzaam, ecologisch en sociaal. Niet alleen de huisjes worden zo duurzaam mogelijk gebouwd, ook op het gemeenschappelijke terrein is er aandacht voor ecologie. Denk aan een insectvriendelijke pluktuin, het zoveel mogelijk opvangen van regenwater en het gebruikmaken van loopeenden bij slakkenbestrijding in de moestuin.

De leden van de vereniging realiseren zelf een tiny house, naar eigen ontwerp. Wel dienen de huisjes te voldoen aan de voorwaarden van de vereniging: zo is de grondoppervlakte niet groter dan 45m2 en heeft de buitenbekleding een natuurlijke uitstraling.

Bijdragen aan groepsdynamiek

De vereniging zoekt iemand die past binnen de groep en kan bijdragen aan de fijne groepsdynamiek, gemeenschappelijke ruimtes en activiteiten.

“Het is belangrijk dat je niet alleen enthousiast bent over deze woonvorm, maar ook wilt bijdragen aan een fijne groepsdynamiek, de gemeenschappelijke ruimtes en activiteiten”, zegt Mariska van der Zwaan, voorzitter van Tiny Altena. “Dit gaat niet alleen om tijd en energie, maar soms ook om financiële investeringen.”

Aanmelden

Geïnteresseerden die voldoen aan de voorwaarden en de visie van de vereniging, kunnen zich melden via info@tinyaltena.nl. Sociaal en/of economische gebondenheid aan de gemeente Altena is een pré.

Tiny Altena

Tiny Altena is in februari 2021 opgericht met als doel om een Tiny Village te realiseren binnen de gemeente Altena.