VVD kritisch op beantwoording vragen over Jan Spieringweg: 'Antwoorden roepen nieuwe vragen op'

1 uur geleden

WOUDRICHEM • VVD Altena heeft kritisch gereageerd op de beantwoording van schriftelijke vragen door het college over de reconstructie van de Jan Spieringweg in Woudrichem. De antwoorden van het college roepen bij de VVD weer nieuwe vragen op. ‘Dit komt overigens vaker voor’, stelt VVD-raadslid Jan Kolff scherp.

Begin maart uitte de VVD hun zorgen over de veiligheid van de Jan Spieringweg en stelde men vragen over de duur van de werkzaamheden. Het college beantwoorde deze vragen, maar niet tot tevredenheid van de VVD. ‘U heeft onze vragen beantwoord, maar uw antwoorden roepen bij ons weer nieuwe vragen op. Wij hebben inmiddels de indruk dat raadsvragen alleen maar worden beantwoord, omdat u dit moet doen’, steekt Kolff van wal. ‘Niet omdat u daadwerkelijk aandacht wilt besteden aan de onderliggende problemen. Dit is ook reeds aangekaart in het presidium, waaruit bleek dat dit probleem breder wordt ervaren binnen de raad.’

Communicatie

De VVD kreeg van omwonenden van de weg signalen dat de communicatie te wensen overliet. Het college gaf vervolgens aan dat de communicatie is gelopen volgens de ‘communicatiestandaard’.

‘Als het uw standaard is dat afspraken met omwonenden niet worden nagekomen, telefoons niet worden opgenomen en terugbelverzoeken niet worden nagekomen, dan adviseren wij u dringend om uw communicatiestandaard te herzien’, aldus Kolff.

Duur van werkzaamheden

Het college gaf aan dat de reconstructie niet langer heeft geduurd dan gepland, maar de voornaamste ergernis zat bij de omwonenden in het afsluiten van het kruispunt (Jan Spieringweg/Oudendijk). Dit is zeven weken gesloten geweest, terwijl er in eerste instantie een termijn van vier weken was afgesproken. ‘Een sluiting van zeven weken is veel te lang voor de voornaamste ingang naar een dorp’, vindt het VVD-raadslid.

Drie ongevallen

De VVD uitte eerder al zorgen over de veiligheid van de Jan Spieringweg en dat blijkt niet onterecht. Na de reconstructie van de weg hebben al drie ongelukken plaatsgevonden. Kolff: ‘Automobilisten rijden zich stuk op de nieuwe wegversmallingen. Het is voor ons onbegrijpelijk dat u een weg opent die niet veilig is en pas na de eerste ongelukken aanvullende maatregelen treft.’

De Roef

De partij vroeg het college eerder wat men zou gaan doen aan de veiligheid op De Roef. Het college gaf aan dat er geen verschuiving van het verkeer richting De Roef te verwachten is. Volgens de VVD is deze conclusie echter gebaseerd op willekeurig onderdelen uit een rapport.

‘Wij hebben het rapport wat u aanhaalt opgevraagd. Uit dit rapport kan ook worden geconcludeerd dat er 3.900 verkeersbewegingen zijn op De Roef versus 1.960 op de Jan Spieringweg. De gemiddelde snelheid op De Roef is ook nog eens 22 km per uur te hard. Toch heeft De Roef geen fietspad en de Jan Spieringweg wel.’

In het rapport werden ook verbeterpunten voor De Roef genoemd, welke uiteen lopen van een vrijliggend fietspad tot het verbeteren van de zichtbaarheid. Het college noemde echter geen van deze mogelijke verbeterpunten bij de beantwoording op de vragen van de VVD.

Iris Vlinderpad

Als oplossing droeg het college aan dat fietsers en voetgangers gebruik kunnen maken van het Iris Vlinderpad, wat tot ergernis leidt bij Kolff. ‘Dit pad houdt halverwege De Roef op en bestaat slechts uit half verharding. Dit is geen volwaardige fietsverbinding. Ten eerste is het pad niet verhard en daardoor meer geschikt voor voetgangers dan voor fietsers. Ten tweede moet je als voetganger/fietser eerst maar het pad zien te bereiken terwijl de auto’s je met een gemiddelde snelheid van 82 km per uur voorbij rijden.’

Kolff doet namens de VVD een dringend verzoek aan het college om de gegeven antwoorden opnieuw serieus te bekijken.