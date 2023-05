ChristenUnie vraagt college Altena om ruimer aanbod lessen veiligheid

ALTENA • ChristenUnie Altena heeft het college van burgemeester en wethouders gevraagd om het aanbod van lessen rondom veiligheid weer te verruimen.

De partij ontving signalen uit het onderwijsveld dat de keuzemogelijkheden voor de invulling van deze lessen, met name over Halt, zijn ingeperkt. Dit zou in overeenstemming zijn met de beleidsnota integrale veiligheid en de daarin gestelde prioriteiten, waarbij alleen lessen over vuurwerk en ondermijning ingekocht kunnen worden.

Ruimer aanbod

De scholen willen echter graag de invulling van de lessen zo goed mogelijk laten aansluiten op de situatie van de leerlingen, wat per school kan verschillen. De ChristenUnie vraagt daarom het college om het aanbod van de lessen weer ruimer te maken, zoals voorheen.

Volgens de partij past dit geheel in het kader van de beleidsnota integrale veiligheid, waarin een brede prioritering is aangegeven en niet beperkt is tot slechts enkele onderwerpen.

Schriftelijke vragen

De ChristenUnie heeft het college vragen gesteld naar aanleiding van de signalen uit het onderwijsveld. Het college wordt onder meer gevraagd of zij op de hoogte zijn van de situatie en of zij de stelling onderschrijven dat met name de leerkrachten een goed beeld hebben van wat de leerlingen het meest nodig hebben aan voorlichting op het gebied van veiligheid.

Ook vraagt de partij of het college op korte termijn het aanbod van lessen weer kan verruimen.