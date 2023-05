Seniorenplatform Altena pleit voor monument bij verzamelgraven om voorgeslacht te herinneren

9 minuten geleden

Nieuws 56 keer gelezen

ALTENA • Seniorenplatform Altena pleit bij de gemeente voor een monument bij verzamelgraven waarop de namen van overledenen uit geruimde graven komen te staan.

Onlangs begon de gemeente Altena met het verwijderen van grafstenen op graven die opgezegd en/of verlopen zijn. De graven worden nog niet meteen geruimd. Dit gebeurt pas wanneer er iemand op die plek begraven wil worden of wanneer de gemeente een gedeelte wil herinrichten.

Voorgeslacht herinneren

Seniorenplatform Altena vreest echter dat met het verdwijnen van de grafstenen en uiteindelijk ook het graf, het voorgeslacht vergeten zal worden. De vereniging stelt dat het voorgeslacht een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het sociale leven in de dorpen en dat zij ‘het mogelijk hebben gemaakt om voor ons dit stokje over te nemen onder veel gemakkelijkere omstandigheden’.

De vereniging wijst er ook op dat niet iedereen in staat is om de grafrechten te verlengen, vooral als er meerdere graven verlengd moeten worden. Om deze mensen tegemoet te komen en om het voorgeslacht niet te vergeten, stelt het Seniorenplatform Altena voor om de namen van overledenen wiens graf geruimd wordt op een monument te plaatsen bij het verzamelgraf waarin stoffelijke resten gelegd worden. Eventueel met geboorte- en sterfdatum. Hierbij verwijst de vereniging naar de gemeente Sprang-Capelle, waar dit al gedaan wordt.

ChristenUnie steunt oproep

ChristenUnie Altena onderschrijft de waarde van het voorstel dat gedaan wordt door Seniorenplatform Altena en heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld.

‘Wij verkeerden in de veronderstelling dat het ook in onze gemeente zo geregeld zou worden dat de stoffelijke resten die bij een ruiming nog gevonden worden, in een verzamelgraf gelegd zouden worden. En dat het verzamelgraf voorzien zou worden van een monument waarop een naamplaatje als herinnering aan de overledenen aangebracht konden worden’, schrijft raadslid Kees Nieuwenhuizen namens de CU-fractie.

De partij hoopt dat het college aan de slag gaat met het voorstel van Seniorenplatform Altena.