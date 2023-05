Vroege examenstunt bij het Gilde in Gorinchem: leerlingen barricaderen school met dranghekken en trekkers

GORINCHEM • Met onder meer dranghekken, trekkers en werk-in-uitvoeringsborden sloten leerlingen van het Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem maandagochtend urenlang het schoolgebouw af.

Op ludieke wijze; er was voldoende ruimte om toch de entree te bereiken. De leveranciers van de materialen waren enkele bouwbedrijven uit de regio, waarvan de kinderen van de eigenaren dankbaar gebruik maakten.

De actie was een vroege examenstunt, want de examens moeten nog van start gaan. Tegelijkertijd was het een knipoog naar het feit dat het schoolgebouw aan de Gildenweg over enkele jaren gesloopt gaat worden; de leerlingen verhuizen dan naar een nieuw onderkomen.