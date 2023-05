Jeugdzeilen WSV Woudrichem gaat door!

WOUDRICHEM • Het was nog even spannend of de zeillessen dit jaar wel door zouden kunnen gaan, maar gelukkig is dat gewoon het geval.

Naar aanleiding van het overleg op 20 april zijn er voldoende nieuwe vrijwilligers bij gekomen om de zeillessen weer te kunnen organiseren. Dat is goed nieuws, want het zou zonde zijn geweest als de sinds 2007 bestaande traditie van zeillessen op de zondagochtend zomaar zou verdwijnen.

Nu de zeillessen doorgaan kunnen kinderen zich ook weer opgeven. WSV Woudrichem is een CWO erkende zeilschool. Het CWO keurmerk staat voor veilige en goede zeillessen. De vloot van de vereniging bestaat uit optimisten, lasers en polyvalken.

Aanmelden kan via de website.