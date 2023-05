(Her)ontdek de omgeving op je fiets. Trommel je vrienden op en schrijf je in!

REGIO • Zaterdag 13 mei organiseert Muziekvereniging Excelsior Genderen een fietstocht voor jong en oud. Er zijn drie verschillende routes uitgezet, zodat het voor iedereen goed te fietsen is.



Ben jij een ervaren fietser? Ga dan voor de route van ruim 45 of 55 kilometer. Heb je zin in een kleinere route? Ga dan voor de route van ongeveer 25 kilometer. Je geeft je op door het formulier in te vullen op de website.



Praktische informatie

De kosten voor het fietsen van de route zijn voor volwassenen € 7,50 p.p. en voor kinderen tussen de 3 en 12 jaar €3,00 p.p. Bij vooraf inschrijven krijg je een goodiebag mee voor tijdens het fietsen. De gehele opbrengst gaat naar Muziekvereniging Excelsior Genderen. Start locatie ’t Dorpshuis Genderen, Rondendans 10. Starttijd is van 9:30 uur tot 10:00 uur.



Op de lange routes vaart u over met een pontje, houdt er rekening mee dat hiervoor betaald moet worden (pinnen is niet mogelijk). Onderweg staan er kraampjes waar je koffie, thee, limonade en iets lekkers kunt kopen. De lange routes komen langs verschillende lunchgelegenheden waar je kunt lunchen. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om zelf wat mee te nemen.