Biodone Supercup geeft inkijkje in de wereld van de worm

30 minuten geleden

ALMKERK • Op zaterdag 29 april vond de tweede edite van de Biodone Supercup wedstrijd plaats. De organisatie was in handen van HSV Groot Woudrichem en The Dutch Night Crawlers B.V. / Biodone B.V. uit Almkerk.

In de vroege ochtend namen 52 koppels (104 vissers) hun plaatsen in aan de Bergsche Maas in Dussen. Een mooi stuk rivier dat vaak garant staat voor bijzondere vangsten.

Jubileum

De wormenkwekerij The Dutch Nightcrawlers en het exportbedrijf Biodone B.V. uit Almkerk viert dit jaar hun 25-jarig jubileum. De Biodorne Supercup was een mooie aftrap van een feestelijk jaar. “Bij de open dag willen we mensen graag een kijkje geven in de wondere wereld van de worm. Een jubileum wat we graag vieren met mensen om ons heen, daar past deze samenwerking met de hengelsportvereniging uit Woudrichem helemaal bij”, vertelt eigenaar Bas de Peuter. Met 56.990 gram in het C-vak wonnen Ronald van Nispen en Wilbert van Meel de ‘Supercup’ 2023.