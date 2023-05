Kom naar de markt op camping Oldershof

18 minuten geleden

ALMKERK • Op camping Oldershof is op zaterdag 6 mei van 10.00 tot 16 uur een gezellige markt. Er staan kramen van meer dan twintig lokale ondernemers die allerlei producten aanbieden, zoals gebruiksvoorwerpen, chocolade, tweedehands spullen, kaarten en sieraden.

Daarnaast is er een terras en zijn er broodjes hamburger, frikandel of kroket. Camping Oldershof is camping voor campeerders die van rust houden. Het adres is Midgraaf 21 in Almkerk.