Clubkampioenen Doubletten bij Jeu de Boules Altena

1 uur geleden

Nieuws 39 keer gelezen

SLEEUWIJK • Doubletten bij Jeu de Boules houdt in dat er in teams gespeeld wordt. De teams van 2 spelers hebben elk 3 boules. Eén van het team is degene die de boules van de tegenstander van zijn plaats schiet. Het andere teamlid zorgt dat de eigen boules zo goed mogelijk geplaatst worden.

Bij Jeu de Boules Altena in Sleeuwijk werd op zaterdag 29 april het Clubkampioenschap Doubletten gehouden. 14 teams gingen met elkaar de strijd aan. Wedstrijdleider Wim Kivits had voor dit kampioenschap een nieuw wedstijdsysteem uitgewerkt. De teams moesten eerst in 3 voorrondes zoveel mogelijk (wedstijd-)punten zien te halen. Als een team een wedstrijd verloren had of de ‘vorm’ nog niet gevonden had, kon dat in een volgende wedstrijdronde nog hersteld worden.

Na de voorrondes gingen de 8 beste teams door naar de kwartfinales. Voor de verliezende teams was daar geen herkansing, maar volgde directe eliminatie. Alleen de besten gingen door naar de volgende finaleronde. Het was spannend en goed te volgen welke toppers in de finale elkaar tegen zouden komen. In de finale ging het tegen elkaar op. Maar uiteindelijk was het team Ronnie de Jong en Edwin de Jong (moeder en zoon) de sterkste en werden deze spelers de winnaars van het Clubkampioenschap Doubletten 2023 bij Jeu de Boules Altena.