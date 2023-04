Klezmer in Het Sleeuwijks Kerkje

41 minuten geleden

Nieuws 92 keer gelezen

SLEEUWIJK • Dit jaar bestaat klezmerband Shu’al tien jaar. Om dat te vieren, heeft de band onlangs een cd uitgebracht. Shu’al wil zijn muziek bij een breed publiek onder de aandacht brengen. Daarom geeft de band de komende maanden een reeks intieme concerten in diverse Nederlandse concertzalen.

Een van die zalen is Het Sleeuwijks Kerkje, waar Shu’al een akoestisch concert geeft op zaterdagavond 24 juni. Speciaal voor dit concert heeft de band de mooiste instrumentale stukken uit zijn omvangrijke repertoire geselecteerd.

Shu’al speelt klezmer: muziek met “nesjomme”. Voor Shu’al is klezmer de mooiste muziek die bestaat. Het is de soundtrack van het menselijk leven: alle hoogte- en dieptepunten komen voorbij. Klezmer kan groots, wild en feestelijk zijn. Maar klezmer kan ook klein, liefelijk en melancholisch zijn. Het is muziek vol contrasten, die geen moment verveelt. In het vaste repertoire van Shu’al zitten alle grote klezmerklassiekers van de vorige eeuw. Met zijn bijzondere akoestische bezetting (klarinet, piano/accordeon, hoorn en djembé/percussie) is dit ensemble enig in zijn soort.

Tijd: 19.45 uur inloop, 20.15 uur aanvang, 21.45 uur einde (schatting)

Tickets bestellen (€15 exclusief servicekosten) kan online.

www.shu.al/sleeuwijk