Kom genieten van de tweede Biesbosch Dweildag

19 minuten geleden

WERKENDAM • Op zaterdag 13 mei zal op de Hoogstraat weer de ontzettend gezellige Biesbosch Dweildag gehouden worden. Dweilband de Herrie Meuzikken, onderdeel van muziekvereniging Irene, staat garant voor de organisatie. Dit jaar zijn maar liefst 17 dweilbands van de partij.

Jan Ruijtenberg, Maarten ’t Hooft, Jentine Groeneveld en Yvonne Verhoeven zijn er als organiserend comité druk mee. Jan licht tijdens een swingende dweilbandrepetitie toe: “De eerste Biesbosch Dweildag van vorig jaar was echt een enorm succes! Het was gezellig, de muziek aanstekelijk en het publiek genoot in groten getale. Tijdens de prijsuitreiking zei ik al: dat doen we volgend jaar weer en dan dubbel zo groot.”

Met een grijns: “En dat is aardig gelukt.” Aardig gelukt is een understatement als je het hebt over een dweildag met 17 dweilbands en ongeveer 300 muzikanten, die er lustig op los spelen in kleurige en bijzondere outfits. Het draait deze dag om de muziek, maar voor de dweilbands zijn er ook prijzen in de wacht te slepen. De juryleden beoordelen o.a. op muzikaliteit, uitstraling en originaliteit.

Het comité heeft voor de dweildag een schema gemaakt, zodat er van 10.30 – 16.00 uur op verschillende plekken constant gespeeld wordt. Elke dweilband speelt drie keer een kwartier. Op het hoofdpodium op het Merweplein is continu muziek van de dweilbands en er is daar een uitnodigend terras ingericht. De Biesbosch Dweildag wordt ook gestart op het Merweplein. Samen met Wim van den Heuvel wordt het nummer ‘Ik geef een feestje’ door alle dweilbands gespeeld, waarmee de Biesbosch Dweildag 2023 meteen geopend is.

Naast dat aan de optredens leuke prijzen verbonden zijn, is er dit jaar ook weer het Vals Blaas Festival. In de ‘valse steeg’, de doorsteek tussen de Hoogstraat en de Lijnbaan, speelt iedere band één minuut lang zo vals mogelijk een liedje. Het liedje moet echter nog wel herkenbaar zijn. Na de valse minuut laat de dweilband het dan helemaal goed horen. “Inzet van het Vals Blaas Festival is een unieke wisseltrofee”, vertelt Jan. Afsluitend: “We hopen op mooi weer en heel veel bezoekers. De Herrie Meuzikken kijken in ieder geval enorm uit naar 13 mei, want gezellig wordt het sowieso!”



Corine Koek-Maasdam