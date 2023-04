Lintjesregen in Altena: zestien onderscheidingen

1 uur geleden

Nieuws 600 keer gelezen

Zestien Koninklijke Onderscheidingen werden vandaag in Altena uitgereikt. Alle decorandi uit dit overzicht zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, met uitzondering van de heer F.H. van Beek, hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer C.M.A. (Cor) Geelhoedt (57 jaar) uit Hank (Lid): 1999 tot 2013 lid hoofdbestuur en lid jeugdcommissie van Be-Ready; 2000 tot 2023 lid en voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Uniek; 2002 tot heden lid en voorzitter van Stichting tot bevordering van het Katholiek Onderwijs te Raamsdonksveer; 2014 tot heden voorzitter hoofdbestuur van voetbalvereniging Altena.

De heer N.A. (Dirk) van Hees (71 jaar) uit Hank (Lid): 1982 tot 1993 bestuurder/secretaris bij W.T.C. De Phoenix (later W.T.C. Hank); 1990 tot heden actief lid van de vrijwillige EHBO-vereniging; 2014 tot heden vrijwilliger bij MIJZO, afd. Huntington in Hank; 2014 tot heden bestuurslid en vrijwilliger bij KBO in Hank; 2017 tot heden vrijwilliger bij Activiteitenvereniging De Dotter in Hank.

De heer B.A. (Bas) de Waal (67) uit Drongelen (Lid): 1983 tot heden bestuurslid Stichting Dorpsbelangen Drongelen, 2009 tot heden verkeersregelaar bij Steward organisatie RKC Waalwijk.

De heer A. (Arie) van der Perk (67 jaar) uit Drongelen (Lid): 1987-heden bestuurslid bij Stichting Dorpsbelangen Drongelen.

De heer M.L. (Rinus) Punt (74 jaar) uit Genderen (Lid): 1980 tot heden actief lid in diverse functies bij Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur.

De heer A.L. (Ad) Kant (75 jaar) uit Andel (Lid): 1982-2000 meerdere functies binnen de Nationale Reserve, 997-heden vrijwilliger bij de hervormde Gemeente / Kerk Andel, 2015-2021 vrijwilliger voor onderhoud bij IJsclub Sparta ‘82.

Mevrouw A. (Sandra) Sterrenburg-van de Wetering (46 jaar) uit Andel (Lid): 1998-heden vrijwilliger bij Voetbalvereniging Sparta ‘30, 2011-heden vrijwilliger bij Oranjevereniging Juliana, 2012-2018 voorzitter en lid ouderraad Basisschool de Zaaier, 2014-2019 lid kinderdienst commissie bij Gereformeerde Kerk de Voorhof, 2021-heden secretaresse Projectgroep Toekomstvisie rib van Dorpsraad Andel.

De heer F.H. (Frederik) van Beek (75 jaar) uit Sleeuwijk (Ridder): 1962 tot heden ringmeester CHIO te Rotterdam, 1984 tot 2017 lid Raad van Beheer Stichting A.A. van Beek-fonds, 1997 tot heden regent, voorzitter/penningmeester St Vrouwe Groenevelt’s Liefdegesticht, 1999 tot heden ringmeester nationaal en internationaal, 2001 tot heden penningmeester St Astma Bestrijding, 2017 tot heden voorzitter St Behoud Rotterdams Erfgoed.

De heer R.S. (Reinier) van der Giessen (52 jaar) uit Sleeuwijk (Lid): 1994-heden bouwkundig begeleider/vrijwilliger Ontmoetingskerk Sleeuwijk, 2001-heden bestuurslid/vrijwilliger bij Stichting Behoud Sleeuwijks kerkje, 2008-heden initiatiefnemer en tevens technisch begeleider van Stichting Tweede Thuis in Altena.

De heer N. (Nico) Vink (64 jaar) uit Almkerk (Lid): 1989 tot heden diverse functies vervuld bij Voetbalvereniging Almkerk, 1994 tot 2010 bestuurslid/voorzitter bij Oranjevereniging Almkerk, 2010 tot 2019 mede-oprichter, bestuurslid, voorzitter bij Dorpsraad Almkerk, 2012 tot 2022 bestuurslid (penningmeester), teamcaptain, loper bij Roparun team Almkerk, 2012 tot heden lid onderhoudscommissie bij Hervormde gemeente Almkerk, 2017 tot 2020 mede-initiatiefnemer en coördinator bij Dorpsnetwerk Almkerk, 2018 tot heden bestuurslid bij Buurtvereniging De AlmvlindersAlmkerk.

Mevrouw G.A. (Gerrie) van Wijk (72 jaar) uit Almkerk (Lid): 1998-2011 beheerster winkeltje in Huize Antonia, 2011-2019 secretariaat bij Seniorenraad voormalige gemeente Woudrichem, 2019-2022 secretariaat bij Senioren Platform Altena.

De heer H. Dekker (Hillebrand) (71 jaar) uit Nieuwendijk (Lid) 1996 tot heden”nederlands Hervormde Gemeente Nieuwendijk als kerkenraadslid en lid college van kerkrentmeesters, lid bouwcommissie en lid beroepingscommissie, 1998-2012 voorzitter Zwemvereniging Den Doorn (inmiddels opgegaan in de Biesboschzwemmers, 2007 tot heden vrijwilliger Radio Zonneschijn, 2019 tot heden voorzitter Mannenkoor Onderling Genoegen.

De heer J.C. (Jan) van Nordennen (72 jaar) uit Nieuwendijk (Lid): 1971 tot heden secretaris/bestuurslid/vrijwilliger bij Wielercomité Nieuwendijk, 2012 tot heden klusjesman bij basisschool de Regenboog in Nieuwendijk, 2015 tot heden rondbrengen maaltijden voor ouderen bij Maaltijdservice Trema.

De heer Th.A. (Theo) Hakkesteeg (79 jaar) uit Nieuwendijk (Lid): 1988-heden bestuurslid-commissaris/vrijwilliger Begraafplaatsvereniging ‘Onderlinge Hulp’Almkerk.

Mevrouw A. (Anneke) van Maastricht-Pruissen (85 jaar) uit Nieuwendijk (Lid): 1960-1985 (25 jaar) bestuurslid en leidster bij de kleutergym, Gymvereniging SSS (Sport Staalt Spieren), 1985-2005 (20 jaar) mede initiatiefnemer voor oprichting, penningmeester en vrijwilliger bij Buurtvereniging Het Dijkje, 1985-2010 (25 jaar) voorzitter, secretaris en lid van Fietsclub de Rustige Rijders, 2010-2018 (8 jaar) voorzitter afd Nieuwendijk Rode Kruis Altena, 2011 tot 2022 (11 jaar) bestuurslid en vrijwilliger activiteitencommissie in het JB Dijkhuis namens Trema Welzijn.

Mevrouw M.J. (Riet) Groeneveld-van de Water (76 jaar) uit Nieuwendijk (Lid): 1985-2005 (20 jaar) oprichter, penningmeester, vrijwilliger bij Buurtvereniging Het Dijkje, 1985-2017 (22 jaar) penningmeester van Fietsclub de Rustige Rijders,1988 tot heden (24 jaar) collecteren voor de Nederlandse Hartstichting, 2011 tot heden (11 jaar) bestuurslid en vrijwilliger activiteitencommissie bij Trema, 2015 tot heden (7 jaar) bezorger maaltijden voor Tafeltje Dekje.