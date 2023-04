Maaswaarden komt met ambitieus toekomstplan

1 uur geleden

Nieuws 136 keer gelezen

REGIO • Maaswaarden ouderenzorg heeft haar nieuwe ondernemingsplan gepresenteerd. Het bevat ambitieuze doelen voor de komende jaren, waarmee de organisatie haar positie in de regio wil versterken.

Het ondernemingsplan is tot stand gekomen na uitgebreide gesprekken met vrijwilligers, medewerkers en andere belanghebbenden. Hierdoor is het goed afgestemd op de behoeften van de doelgroep en kan Maaswaarden ouderenzorg optimaal inspelen op de veranderingen in de maatschappij. In ‘Samen op weg naar 2027’ staat levensgeluk, leren, ontwikkelen en vernieuwen, bestaansrecht en groei en Leiderschap centraal.

Maaswaarden ouderenzorg is ervan overtuigd dat persoonlijke aandacht, sociale interactie, autonomie, en een veilige en comfortabele omgeving, ten goede komt aan iemands levensgeluk. Door bewoners en cliënten persoonlijke aandacht te geven zullen er persoonlijke gesprekken ontstaan en worden gevoelens beter begrepen.

“Het is een uitdaging om als kleine organisatie te kunnen groeien en een zelfstandig werkende organisatie te zijn. Zo willen wij een toonaangevende organisatie blijven op het gebied van ouderenzorg en hebben daarom een ambitieus groeiplan opgesteld. Naast het creëren van een brede financiële basis is het groeiplan gericht op het versterken van de positie in de regio en het uitbreiden van het zorgaanbod.Het ondernemingsplan is ambitieus, maar wij zijn ervan overtuigd dat de gestelde doelen haalbaar zijn. Door continu te blijven investeren in kwaliteit, samenwerking en medewerkers, hopen we onze positie in de regio verder te versterken”, aldus bestuurder Liselotte van Bokhoven.