Wilma Ketel werkte bijna vijftig jaar in Huize Antonia en Altenahove: ‘Veel liefde, zorg en aandacht’

ALMKERK • Wie Wilma Ketel vraagt naar haar mooiste herinneringen in de voorbije jaren in de ouderenzorg, krijgt aanvankelijk alleen een vragende blik. Maar als ze vertelt over de herdenkingsavonden die sinds 1995 mede op haar initiatief worden gehouden, begrijp je al snel dat ze daar al haar liefde, zorg en aandacht in kwijt kon.

“Na de huishoudschool leek het zorgen voor mensen mij wel fijn. In 1974 kreeg ik een vakantiebaantje in Huize Antonia, zo ben ik erin gerold. Ik vond het ook wel makkelijk om op mijn fiets naar mijn werk te gaan. Tussendoor heb ik nog weleens gesolliciteerd voor gastvrouw in Gorinchem en Raamsdonkveer, maar ik ben toch blijven hangen in Antonia.

In het begin mocht ik vooral de kamers schoonmaken, na een jaar ben ik de opleiding voor verzorgende gaan volgen en deed ik vooral veel avond- en nachtdiensten, samen met mevrouw Romijn. Toen deed je dat nog met zijn tweeën. Dan moest je de was wassen en soms wel veertig overhemden strijken. Maar ook toen moesten we ramen zemen, ik heb echt heel veel schoongemaakt. In die tijd wasten we mensen ook in de nacht, daarna gingen ze weer terug in bed”.

Uit die beginjaren herinnert ze zich vooral de strenge directrice, maar ook de lol die ze maakte met collega’s, Ter illustratie laat ze nog lachend een foto zien waarop ze met collega’s in een dolle bui grote witte onderbroeken over hun kleding showden.

In 1993 gaat ze naar Altenahove, maar vanwege het vele tillen tijdens haar werk, wordt ze deels afgekeurd. “We hadden toen nog geen tilliften en dan moest je mensen uit bad zo omhoog tillen, dat was zwaar werk”. Ze volgt daarna een jaarlang een opleiding tot voedingsassistente in Nieuwegein.

“Eten is voor mensen in een verpleeghuis een hoogtepunt van de dag, dat doet wat met mensen. Je houdt voedingslijsten bij en probeert mensen die zijn afgevallen toch weer aan te laten sterken. Dat heb ik echt met veel plezier gedaan.” Ze werkt maar liefst 25 jaar als voedingsassistente, totdat de functie binnen Altenahove komt te vervallen. Ze werkt daarna enkele maanden in het restaurant, maar kan daar haar draai niet echt vinden.

“Toen hebben ze gevraagd of ik dan niet voor vijftien mensen wilde koken in Antonia. Bewoners mogen zelf een menu samenstellen, ze eten vooral graag ouderwetse gerechten. Een bewoner van 96 jaar schilt dan de aardappelen voor ons.” Dat werk doet ze van 08.00 tot 14.00 uur, gemiddeld vier tot vijf dagen per week.

Tijdens al die jaren in de ouderenzorg beleefde ze hoogte- en dieptepunten. Zo herinnert ze zich nog goed hoe een bewoner bij het behalen van het diploma verzorgende haar de bijbehorende speld mocht uitreiken. “Toen hij overleed had ik daar veel verdriet van, ik vond het moeilijk om dan mijn werk los te laten. Veel mensen zijn ook verdrietig als ze in het verpleeghuis komen wonen. Huilend vertellen ze dan ‘dit is mijn laatste thuis’.

Ondanks alle zorg is het niet je eigen huis. Toch is mijn drijfveer altijd geweest om je te verplaatsen in een ander. Met sommige bewoners krijg je een lijntje. Ik vond het daarom heel fijn om de herdenkingsavonden op te zetten, dat heb ik 28 jaar gedaan. We nodigen dan ieder half jaar de familie van de overledene uit, zingen met elkaar en laten iedereen een roos in een vaas zetten en lezen hun namen op, maar zijn ook stil met elkaar.”

Een ander hoogtepunt dat ze noemt is Koninginnedag 2007, dan bezoekt koningin Beatrix de vesting Woudrichem en mogen bewoners de kerkdienst bijwonen. Trots toont ze een foto waarop ze naast de koningin staat. Met veel plezier denkt ze ook terug aan haar 45-jarig jubileum in de zorg, collega’s maakten er een groot feest van en hadden de straat voor haar versierd.

Warme herinneringen heeft ze ook aan mevrouw Romijn, waarmee ze haar eerste nachtdiensten draaide. “We hebben nog voor haar huis gezongen toen ze honderd jaar werd. Ze was een bijzondere vrouw, zo erg dat ze alleen gestorven is tijdens de coronapandemie.”

Ook zelf werd Wilma besmet met corona tijdens haar werk. Nu kijkt ze vooral uit naar haar laatste werkdag op 7 mei. Op 8 en 9 mei neemt ze afscheid in Altenahove en Antonia. Daarna kan ze haar verloren vakanties inhalen, om eerder te stoppen met werken, spaarde ze haar vakantiedagen op. “Ik kijk wel wat daarna op mijn pad komt, ik wil eerst mijn werk achter me laten, dat zal moeilijk zijn.”

Wilma Ketel (66) begon op 14 april 1974 aan haar vakantiebaantje in Huize Antonia. Na een jaar volgde ze de opleiding voor verzorgende. Na de fusie van Antonia met Altenahove werd ze voedingsassistente in het verpleeghuis. Dat werk deed ze 25 jaar met veel plezier. De laatste jaren werkte ze opnieuw in Antonia en kookte ze met vijftien bewoners de dagelijkse warme maaltijd.

Hannie Visser-Kieboom