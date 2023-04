‘Ik kijk uit naar de zaterdag, ik sta altijd te popelen om het veld op te mogen’

Giessen/Rijswijk • Quinten Pruysen heeft zeker de potentie om door te breken bij GRC 14. De pas 21-jarige Giessenaar begon dit seizoen al zeven keer in de basis en krijgt bijna elke week wel speelminuten van trainer Mark Kroese. In de competitie is GRC 14 op jacht naar een ticket voor de na-competitie voor promotie.

Op 18-jarige leeftijd debuteerde Quinten Pruysen al bij het eerste elftal van GRC 14. Van een doorbraak kwam het echter niet voor flankspeler, die zijn wedstrijden speelde in het tweede elftal. Dit seizoen werd hij door de nieuwe trainer Mark Kroese opnieuw bij het eerste elftal gehaald. “Het is mijn derde jaar bij de selectie, maar dit seizoen mag ik voor het eerst veel minuten maken. Een vaste basispeler ben ik nog niet, maar ik heb al zeven keer in de basis gestaan. Nu iedereen weer een beetje fit is, ben ik eigenlijk wisselspeler.”

Dat zit hem echter niet dwars. “Ik ben hartstikke blij met de speelminuten, die ik nu krijg. Wanneer ik in het veld sta, probeer ik alles te geven om het beste resultaat voor het team te behalen. Ik ben op dit moment heel blij met hoe dat nu gaat”, voelt hij zich dan ook al een beetje thuis in het eerste. “Jazeker honderd procent. De komst van trainer Mark Kroese is een hele goede stap geweest voor de club en voor mij. Hij probeert er een hechte groep van te maken en zorgt dat iedereen zich betrokken voelt bij de groep. Ik ben daar heel tevreden mee. Het is een toffe samenwerking als ik het zo mag noemen.”

Drive

“De drive om vaste basisspeler te worden heb ik wel. Dat is mijn uiteindelijke doel uiteraard. Daar probeer ik wel naar toe te werken”, aldus de pas 21-jarige Pruysen, die zich nog verder moet ontwikkelen. In de kleine ruimte voor de goal is hij wel gevaarlijk, maar hij moet nog wat volwassener worden in de afronding. “Ik kom gemakkelijk in scoringspositie, maar vaak doe ik dan net een stapje te veel. In deze momenten moet ik sneller de trekker overhalen en op dat doel rossen. Met mijn schot kan ik er dan veel meer maken”, aldus de Giessenaar, die nu op drie goals staat. GRC 14 betekent veel voor hem. “Ik ben natuurlijk een jongen van de club en mijn familie en vrienden staan elke week langs te lijn te kijken. Verder kom natuurlijk uit het dorp en er is niks mooiers dan voor de kleuren zwart en blauw er het beste van te maken en GRC 14 op de kaart te zetten. Het is bovendien een sfeervolle vereniging en ik ben er honderd procent trots op, dat ik in het eerste mee mag doen. Daar heb ik van jongs af aan naar uitgekeken”, aldus Pruysen, die dit seizoen als een leerjaar ziet. “Trainer Mark Kroese steekt er heel veel aandacht in en neemt me vaak apart om mij dingen bij te leren. Daar ben ik hem wel dankbaar voor.”

Inzet

Op de inzet van Quinten Pruysen valt niets aan te merken. “Ik probeer altijd alles te geven voor het team en voor de club. Ik leef er ook wel voor en kijk altijd uit naar de zaterdag. Ik vind het tof om te doen en sta altijd te popelen om het veld op te mogen”, aldus de flankspeler, die amper kon lopen of hij had al een bal bij zich. De liefde voor het voetballen heeft hij vooral van zijn oom Danny Redert met wie hij in zijn jonge jaren vaak een balletje heeft getrapt. Redert heeft nog bij Giessen gevoetbald en is nu nog actief in het vierde elftal bij GRC 14. Bij Giessen behoorde Pruysen bij de talenten en maakte hij zijn meters als aanvallende middenvelder en maakte veel doelpunten. “Het was een mooie tijd zeker wel en van de trainers vader en zoon Elibert en Pascal Smits heb ik veel geleerd”, kijkt hij er met plezier op terug.

Beslissende fase

In de competitie doet GRC 14 het na de degradatie uit de eerste klasse zondermeer goed in de tweede klasse. De zwart/blauwen blazen hun partij mee en bewegen zich in de kop van de ranglijst op de derde plaats. Voor Quinten Pruysen geen verrassing. “Eigenlijk had ik dat wel verwacht. De ambities die we hadden waren mee doen bij de eerste vier. Dat vonden we wel realistisch. We hebben een hecht team en willen er honderd procent voor gaan. Iedereen doet er toe en iedereen draagt zijn steentje bij. Waar we nu staan op de derde plek, is ook een compliment naar trainer Mark Kroese toe. Met zijn werkwijze heeft hij een hele positieve inbreng binnen de club gebracht. We kunnen fantastisch positiespel spelen en dat wil de trainer in ons spel terug laten komen.”

Met de sfeer en de moraal zit het ook wel goed, geeft Pruysen aan. “We zijn een geheel en zijn allemaal goed met elkaar. Dat draagt ook mee waar we nu staan op de derde plaats. We willen allemaal voor elkaar door het vuur gaan.” Dat laatste zal ook nodig zijn nu de competitie in de beslissende fase komt en GRC 14 op jacht is naar de na-competitie voor promotie. “Het wordt een spannende slotfase. We staan er op dit moment goed voor, maar we weten, dat we niet teveel naar de ranglijst moeten kijken, maar gewoon onze potjes moeten winnen, want alles staat dicht op elkaar. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. We gaan er elke wedstrijd voor en dan hopen we er uiteindelijk iets moois uit te slepen. In deze fase is het nog even het gas er op en er komen belangrijke potjes aan. We gaan ons uiterste best doen om het beste er uit te halen”, besluit Quinten Pruysen, die met GRC 14 nog tegen Papendrecht, Wieldrecht, GJS en Woudrichem speelt.

Nico van Es