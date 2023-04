Op stap met Waschvrouw Fort Altena

1 uur geleden

Nieuws 122 keer gelezen

REGIO • Wist u dat er op de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, behalve mannen, ook één vrouw verbleef? Dat was de waschvrouw en aan de was van die soldaten had ze een hele klus! Daarnaast verkocht ze wat zoetelarij en een hartversterkertje.

Op fort Altena kunt u op 30 april met haar op stap en horen, zien èn proeven hoe het leven op de forten anno 1880 was. Deze speciale rondleiding begint om 14.00 uur. De kosten per deelnemer zijn € 6,00. Het minimum aantal deelnemers voor de rondleiding is 8 en maximaal 20.

Aanmelden vooraf is verplicht en kan tot uiterlijk een dag voor de rondleiding per mail via hanviskie@gmail.com of via (een appje) naar 06-54733819.