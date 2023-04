Almkerk omarmd komst van MFA tot vreugde van wethouder: ‘Dat is uniek in deze tijd’

ALMKERK • Dat heel Almkerk de komst van de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in het dorp omarmd heeft, is wel duidelijk. Met het wijzigen van het bestemmingsplan is er geen bezwaar gemaakt door omwonenden en werden er ook geen zienswijzen ingebracht. “Dat is uniek in deze tijd”, stelt wethouder Shah Sheikkariem.

De plannen voor de sloop van ’t Verlaat en de bouw van de nieuwe multifunctionele accommodatie in Almkerk kennen een lange voorgeschiedenis. Al in de voormalige gemeente Woudrichem haalde het onderwerp de raadstafel. De basisscholen d’Uylenborch en De Almgaard hadden toen al behoefte aan onderhoud en uitbreiding.

Tegelijkertijd was ’t Verlaat ook aan een opknapbeurt toe. De dorpsvisie die was opgesteld door de Dorpsraad, bevatte tevens de wens voor de komst van een brede school. Ondanks de behoeften van de verschillende partijen, werd een besluit over de raadsperiode heen getild naar de nieuwe gemeente Altena.

In oktober 2020 pakte het college van Altena het dossier op en werd er een locatieonderzoek gedaan. “We hebben toen de scholen en de dorpsraad bijeengebracht om te kijken of we konden samenwerken en of er meer kon komen dan alleen een brede school. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de plannen voor de multifunctionele accommodatie”, vertelt wethouder Sheikkariem.

Hele bestuur draagt bij

De MFA in Almkerk moet plaats bieden aan basisscholen d’Uylenborch en de Almgaard, kinderopvang Hoppas, Bibliotheek Altena, een GGD-consultatiebureau en Logopediepraktijk Mars. Daarnaast krijgt het ook de beschikking over een sport- en evenementenzaal en komt hier het nieuwe dorpshuis.

De bouw van het pand en de vestiging van de scholen en organisaties zorgen ervoor dat het project dwars door de portefeuilles van alle wethouders loopt. “Het is mooi dat het hele bestuur van Altena een steentje heeft bijgedragen”, vindt Sheikkariem.

Geen bezwaar

Een ander uniek aspect is dat er bij de wijziging van het bestemmingsplan geen enkel bezwaarschrift of zienswijze is ingediend. “We leven in een tijd waarin er bijna altijd bezwaren worden ingediend wanneer iemand het initiatief neemt om iets te bouwen, maar bij dit project is het door heel Almkerk omarmd”, zegt Sheikkariem.

“Dat heeft als voordeel dat het juridische traject vrij snel doorlopen is. Daar ben ik ontzettend blij mee, omdat dit aantoont dat iedereen de toegevoegde waarde van de MFA voor Almkerk inziet.”

Op de planning staat nu het verlenen van de omgevingsvergunning en het ontwikkelen van een definitief ontwerp van het gebouw door de architect. “Dit kan vrij snel worden opgepakt. Als overheid is het vaak best moeilijk om de opleverdatum die van tevoren wordt opgegeven ook daadwerkelijk te realiseren. Doordat er geen bezwaren zijn ingediend, kunnen we dit nu in ieder geval halen”, aldus de wethouder.

De oplevering staat gepland voor eind 2024 of begin 2025 en de stikstofregels zullen geen belemmering vormen.

Hart van Almkerk

De nieuwe multifunctionele accommodatie in Almkerk krijgt de naam Hart van Almkerk, bedacht door de kern zelf. “Als dit uit de samenleving komt, gaat het ook zo door hen worden ingevuld en zal de MFA het kloppend hart worden, waar jonge mensen - de toekomst van Almkerk - educatie kunnen genieten en waar er door middel van het dorpshuis een ontmoetingsplaats is. Het wordt denk ik een heel belangrijke plek voor Almkerk”, zegt Sheikkariem, die ook de zorglocaties nabij de MFA noemt.

“Ik kan me voorstellen dat het voor ouderen iets moois oproept als zij iedere dag kinderen naar school zien gaan en de levendigheid zien. Tegelijkertijd kunnen kinderen op een speelse manier leren hoe ze zorg kunnen verlenen aan ouderen. Zo zet je een participatiesamenleving in zijn kracht.”

Het hele project zal uiteindelijk ongeveer 12 miljoen euro kosten en is daarmee tot nu toe de grootste uitgave van deze bestuursperiode.

