Zing mee tijdens de Oranjezangavond in Werkendam met Door Eendracht Verbonden

1 uur geleden

Nieuws 115 keer gelezen

WERKENDAM • In de Rehobothkerk te Werkendam wordt op donderdag 27 april de jaarlijkse Oranjezangavond gehouden. De kerk gaat om 18.30 uur open en de avond begint om 19.00 uur.

Het mannenkoor Door Eendracht Verbonden uit Werkendam zal met dirigent Peter Eilander de muzikale begeleiding verzorgen. Solo wordt er gezongen door Adriaan Hartog, terwijl Jan Peter Teeuw plaatsneemt achter het orgel voor de samenzang en de koorbegeleiding.

Muziekstijlen

Het publiek kan deze avond genieten van een breed scala aan muziekstijlen, waaronder psalmen, gezangen en bekende vaderlandse liederen. Er is veel ruimte voor samenzang, waarbij voor aanvang van de avond gezamenlijk enkele Vaderlandse liederen gezongen zullen worden.

De avond zal worden afgesloten met twee verzen van het Wilhelmus. De opening, meditatie en sluiting zal worden verzorgd door student A.E. Brijder uit Werkendam.

Toegang is vrij

De toegang is vrij, maar er zal wel een collecte worden gehouden voor de Spaanse Evangelische Zending, die werkzaam is in Spanje en Cuba.