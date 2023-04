Voetballen en plezier maken met je klas op schoolvoetbaltoernooi in Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Het was de dag waarop de felbegeerde titel van Schoolvoetbal 2023 op het spel stond. Zestien meidenteams en 33 gemengde en jongensteams uit de Bommelerwaard en Altena toonden hun sportiviteit samen met hun klas, maar hadden vooral plezier.

“Ik vind het belangrijk dat kinderen kunnen sporten. Het belangrijkste is dat ze plezier hebben, maar dat straalt er wel vanaf,” vertelt Bas van Ooijen van VV Sleeuwijk namens de organisatie. “Kinderen vinden dit leuk. Dit leeft enorm, ik zou het zonde vinden als dit niet kan,” voegt Jacqueline Bouman uit Genderen, die ook deel uitmaakt van de organisatie, toe.

‘Mooiste is als je scoort’

De leerlingen staan woensdagmiddag te popelen om het veld op te gaan. “Het is gezellig met de klas,” zegt Lennart van Dongen van de Hoeksteen uit Wijk en Aalburg. “Maar het mooiste is als je scoort,” vult zijn klasgenoot Floris van Esch met een brede glimlach aan. Coach Corné Vermeulen kijkt lachend toe: “Dit is gruwelijk leuk om te doen. De tijd is natuurlijk onhandig, maar hier heb ik tijd voor vrijgemaakt.”

Scholen uit hele regio

De leerlingen van Talentenschool De Almgaard uit Almkerk, die nog geen wedstrijd hebben verloren, vertellen trots over hun prestaties. “Ik hoop dat we de beker mee naar huis nemen,” zegt Yves Dammers uit Andel. “Je kent kinderen van andere scholen. Het is leuk om daartegen te spelen en om ze in te maken,” vertelt Jesse Vink uit Nieuwendijk met glimmende ogen.

Noa van Zanten uit Herwijnen is het enige meisje in het team van De Almgaard en ze vertelt enthousiast: “Ik zit niet in mijn eigen dorp op school. Het is leuk dat ik hier kinderen uit mijn regio tegenkom.”

Teamgebeuren

Wethouder Shah Sheikkariem volgt de finale aan de zijlijn. “Dit is leuk. De kinderen ontmoeten hier andere scholen, dit is dus een leuke manier van samen sporten en ontmoeten.” Er gaat bij elk doelpunt een gejuich op en de spanning loopt op. Sheikkariem geniet zichtbaar van de sportiviteit: “Dit is een teamgebeuren. Hier leven ze op school naar toe, dit moet gewoon een feestje zijn.”

Uitslag meiden: 1. De Morgenster (Sleeuwijk), 2. De Parel (Rijswijk), 3. Willem van Oranje (Brakel).



Uitslag jongens + gemengd: 1. Willem van Oranje (Brakel), 2. De Hoeksteen (Wijk en Aalburg), 3. De Almgaard (Almkerk).