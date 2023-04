Maatschap Fysiotherapie Werkendam opent nieuwe fysiopraktijk in Werkendam

22 minuten geleden

WERKENDAM • Na een grote verbouwing is het nieuwe pand van Maatschap Fysiotherapie Werkendam officieel geopend. Wethouder Shah Sheikkariem overhandigde vrijdag op symbolische wijze een ‘sleutel’ aan de gebruikers van het pand aan de Gedempte Haven 17 in Werkendam.

Al zes jaar geleden begon de fysiopraktijk met de zoektocht naar een nieuw pand, net nadat de fysiotherapeuten begonnen waren met de maatschap. De praktijk aan de Sigmondstraat werd te klein en voldeed niet meer aan de wensen. “Die zoektocht duurde iets langer dan gehoopt”, vertelt Laura Lukkezen, één van de fysiotherapeuten, tijdens de opening. “Twee jaar geleden kwamen we in contact met de gemeente en wethouder Sheikkariem. Het was duidelijk dat we een beetje wanhopig begonnen te worden, want er werd heel hard meegewerkt om te kijken waar we een mooie nieuwe plek konden krijgen.”

Flink verbouwd

Met de verhuizing van de bibliotheek naar Het Vlechtwerk, kwam de voormalige bibliotheekruimte aan de Gedempte Haven leeg te staan en uiteindelijk werd dit de locatie waar Maatschap Fysiotherapie Werkendam zijn nieuwe praktijk mocht openen.

Er is gedurende vier maanden flink verbouwd, resulterend in een zeer fraaie en ruim opgezette fysiopraktijk. Er zijn onder andere vijf behandelkamers en een oefenruimte voor fysiotherapie in het gebouw gerealiseerd.

Meerdere zorgverleners

Drie andere ruimtes in het pand worden onderverhuurd. Twee ruimtes zijn al bezet, door Dieetfit van Mariska Winckler-Bouman en Mabel Bevers en Podotherapie Van der Eerden van Rob van der Eerden. Omdat de gebruikers van het pand allemaal diensten verlenen op het gebied van zorg, kan er ook onderling worden samengewerkt.

Op 27 maart jongstleden verhuisde de fysiopraktijk al naar de nieuwe locatie. Lukkezen kon daardoor tijdens de opening al een en ander delen over de eerste ervaringen in de nieuwe praktijk. “De afgelopen drie weken hebben we al mogen ervaren dat deze plek bijdraagt aan goede, kwalitatieve en fijne zorg. We hopen dat deze plek ons de kans gaat geven dit verder te ontwikkelen. Wij verwachten dat dit goed komt.”

Vitaal Altena

Wethouder Shah Sheikkariem sprak de zorgverleners ook nog toe. “In het gemeentebestuur is besproken wat Werkendam nu heeft en wat de kern nog kan gebruiken. Jullie activiteiten sluiten mooi aan bij ons gedachtengoed van een vitaal Altena. We vonden het ontzettend mooi dat een accommodatie die in het verleden gebruikt werd als bibliotheek, nu vanuit de gezondheidszorg van toegevoegde waarde kan zijn.”

De wethouder lichtte tijdens zijn toespraak ook de rolstoeltoegankelijkheid van het gebouw uit, wat in de vorige fysiopraktijk niet overal het geval was. “We willen graag dat alles voor iedereen toegankelijk is.”