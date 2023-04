ALTENA • Een groot deel van Altena is getroffen door een stroomstoring.

Zo’n 7771 huishoudens in Almkerk, Nieuwendijk, Sleeuwijk, Werkendam en Woudrichem zitten zonder stroom.

Enexis werkt aan een oplossing.

Wellicht komt de stroomstoring door blikseminslag. Op het moment dat de stroom uitviel, onweerde het.

Er is een #stroomstoring in #Almkerk, #Nieuwendijk, #Sleeuwijk, #Werkendam en #Woudrichem gemeld om 19.54 uur, daarbij zitten 7771 klanten zonder stroom. Onze monteurs zijn onderweg om dit op te lossen. Sorry voor het ongemak! pic.twitter.com/zdaqj1LGxV