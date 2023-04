Basisschoolleerlingen uit Altena bezoeken Duurzaamheidsfabriek Dordrecht

ALTENA • Leerlingen van basisschool het Fundament uit Genderen bezochten vrijdag de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. Deze excursie is onderdeel van Techniekpromotie. Een initiatief van Werkendam Maritime Industries (WMI) dat in 2014 is gestart in samenwerking met de toenmalige gemeente Werkendam, nu Altena.

Dankzij WMI en gemeente Altena hebben circa 1.200 leerlingen tijdens verschillende excursies en WERK-safari’s kennis gemaakt met techniek.

Het programma van de Techniekpromotie omvat: WERK-safari’s in de haven bij de bedrijven die lid zijn van Werkendam Maritime Industries (het cluster van 47 bedrijven in de maritieme industrie), excursies naar de Uitvindfabriek in Breda en excursies naar de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht.

Zelfvoorzienendheid

Circa 500 basisschoolleerlingen uit Altena namen de afgelopen weken deel aan het Techprogramma Enerwize van LexLab_ in de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht. De jongens en meiden gingen aan de slag met het thema ‘zelfvoorzienendheid’.

Zij werden uitgedaagd om met behulp van procestechniek het klimaat te beheersen, gereedschap te ontwikkelen door eigen afval te recyclen én onbereikbare zones te ontdekken met behulp van robots. De deelname aan het Techprogramma is onderdeel van het project Techniekpromotie dat is opgezet door Werkendam Maritime Industries.

Dit maritieme cluster van bedrijven is hier in 2014 mee gestart om jongens en meiden de kans te geven een positieve houding voor techniek te ontwikkelen en het eigen talent te ontdekken. Gemeente Altena ondersteunt techniekpromotie in brede zin en organiseert en financiert de deelname aan de excursies naar de Duurzaamheidsfabriek en de Uitvindfabriek.

Kiezen voor techniek

Wethouder Wendy van Ooijen sloot aan bij de leerlingen van het Fundament: “Mooi om te zien en ervaren wat zo’n excursie met de leerlingen doet. Blije en enthousiaste gezichten. Heel fijn dat we daar als gemeente Altena aan kunnen bijdragen. In Altena zijn veel bedrijven die staan te springen om jong technisch talent. Hoe mooi zou het zijn wanneer de leerlingen door deze Techniekpromotie ‘straks’ kiezen voor techniek.“