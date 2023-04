Nieuw vaarseizoen Pontje Steur gaat eind april van start

39 minuten geleden

Nieuws 88 keer gelezen

WERKENDAM • Op Koningsdag, donderdag 27 april, gaat het vaarseizoen van Pontje Steur weer van start. Wandelaars en fietsers kunnen vanaf 10.00 uur die dag weer gebruik maken van het pontje dat vaart in de Biesbosch tussen Draepkilweg en ’t Kooike.

Pontje Steur vaart dit jaar voor het 23e seizoen en brengt elk jaar weer meer fietsers en voetgangers naar de overkant van het Steurgat. De vrijwillige pontschippers geven graag informatie over de Biesbosch en alles wat er in de nabije omgeving te zien en te doen is.

Reden genoeg voor elke recreant om zijn wandel- of fietstocht ook via het pontje te laten lopen. Zo kunnen ze zelf deze plekjes ontdekken en tegelijkertijd genieten van een overtocht, waarop de Biesbosch zich op z’n mooist laat zien.

Dienstregeling

De dienstregeling van Pontje Steur is als volgt: in mei alleen in het weekend en van juni tot en met september dagelijks. De vaartijden zijn tussen 10.00 en 18.00 uur.

Ook zijn er extra vaardagen op 28, 29 en 30 april, 18, 19, 29, 30 en 31 mei en op 1 oktober. Een overtocht kost 1,00 euro en kan alleen contant worden betaald.