Altena krijgt app voor snellere afhandeling melding openbare ruimte

ALTENA • Inwoners van de gemeente Altena kunnen vanaf 24 april een melding openbare ruimte doen via de Fixi-app. Een melding maken is daarmee vaak makkelijker, de afhandeling gaat sneller en de melder krijgt een snelle terugkoppeling. Dit biedt niet alleen een betere dienstverlening voor inwoners, maar meldingen dragen ook bij aan een schone en veilige openbare ruimte.

Via de Fixi-app kunnen inwoners meldingen doen over bijvoorbeeld afval op straat, een losse stoeptegel of een niet werkende lantaarnpaal. Deze app is gratis te downloaden in de appstore (iOS) en Google Play store (Android). Het blijft ook mogelijk meldingen te doen via de website van de gemeente.

Eenvoudig een melding maken

“We zijn met een verbeterslag bezig van onze dienstverlening ”, aldus wethouder Shah Sheikkariem. “Met de Fixi-app zetten we een stap om makkelijker meldingen door te geven. Daarnaast helpt het systeem ons om de meldingen snel op te pakken en de melder hiervan op de hoogte te stellen. Een verbetering van onze service.” Inwoners krijgen automatisch bericht wanneer een melding is ontvangen, in behandeling is genomen of is afgehandeld.

Nette en schone leefomgeving

Niet alleen zorgt het gebruik van het nieuwe meldsysteem voor een betere dienstverlening, ook draagt het bij aan het zorgen voor een nette en schone leefomgeving. Wethouder Roland van Vugt: “In Altena hechten inwoners en wij als gemeente grote waarde aan een nette openbare ruimte. Door het gebruikersgemak van de Fixi app hopen we samen met inwoners de leefomgeving schoon en veilig te houden. Doe gerust een melding als iets niet is zoals het hoort. Hoe meer mensen oog hebben voor hun omgeving, hoe mooier en veiliger we Altena houden.”

Eenvoudig en praktisch

Een melding doen via de Fixi-app is relatief eenvoudig. De melder krijgt snel een reactie en de gemeente kan de melding snel afhandelen. Op de Fixi-app en website blijven melders op de hoogte van de stand van zaken van de melding en kunnen ook direct reageren. Ook kunnen makkelijk foto’s worden toegevoegd aan de melding. Bovendien is op de kaart te zien of er al een zelfde melding is gedaan.

Een Fixi-melding is met een paar eenvoudige stappen te maken, met of zonder account: De melder maakt een foto en omschrijving; De gemeente neemt de melding in behandeling; De melder krijgt bericht als de melding is opgelost.