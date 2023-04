Rook, vuur en de brandweer op Kanjerschool de Wilgenhoek in Hank

HANK • Op Kanjerschool de Wilgenhoek in Hank stond er deze week een brandoefening gepland. Zowel voor de leerlingen als de leerkrachten was dit een waardevol leermoment. Want wat moet je doen als er plotseling rook in de school hangt? Waar moet je naartoe en verloopt alles wel volgens plan?

Na afloop van de oefening hebben de leerkrachten de tijd genomen om met de brandweer te bespreken hoe alles is verlopen en hoe het calamiteitenplan nog verder geoptimaliseerd kan worden. Zo zorgt de school ervoor dat ze in geval van een echte noodsituatie goed voorbereid zijn en adequaat kunnen handelen.