Esther van Fenema kraakt in Woerkums Literair Café kritische noten over eenzame maatschappij

25 minuten geleden

Nieuws 50 keer gelezen

WOUDRICHEM • Esther van Fenema was zaterdagavond 15 april te gast bij het Woerkums Literair Café, die hun drukbezochte dertigste seizoen afsloten in de Bolderik te Sleeuwijk.

Van Fenema is psychiater en opiniemaker, maar daarnaast ook violist, columnist en schrijfster van drie boeken. Haar meest recente boek ‘Het verlaten individu’ verscheen in 2022 en werpt aan de hand van de zeven hoofdzonden een kritische blik op onze huidige maatschappij, waarin eenzaamheid, onzekerheid en vertwijfeling aan de orde van de dag zijn.

‘Avondje zingeving’

Janice Bakker ging in gesprek met Van Fenema over dit boek en nodige met scherpe vragen uit tot nadenken en discussie, waardoor de vooraf aangekondigde ‘avondje zingeving’ zeker waarheid werd. Van Fenema sprak haar zorgen uit over onze huidige samenleving ‘waarin de hiërarchie die van oudsher zo belangrijk is, steeds meer lijkt te vervagen, terwijl dat ons juist het vermogen geeft om zorgzaamheid, structuur en veiligheid te bieden.’

Ook gaf ze treffende voorbeelden uit haar dagelijkse praktijk, waarin ze niet alleen volwassenen, maar tegenwoordig ook steeds meer jongeren ziet: ‘Een van mijn cliënten zei: als ik wakker word dan pak ik mijn telefoon. In die eerste tien minuten zie ik perfecte lichamen, direct succes, de ideale baan en fantastische relaties. En dan moet ik nog opstaan en beginnen met mijn eigen klunzige leven. Ik geef het je te doen om als jongere zo op te groeien.’

Nieuw seizoen

Een mooie avond, waarna de bezoekers geïnspireerd en met genoeg stof tot nadenken huiswaarts keerden. In september is het Woerkums Literair Café weer terug met een mooi en verrassend programma.