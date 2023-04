Voormalige perceel van De Morgenster in Sleeuwijk verkocht voor bouw van 60 appartementen

1 uur geleden

SLEEUWIJK • Gemeente Altena en ontwikkelingscombinatie Stebru en Werkendamse Projectontwikkelings Maatschappij (WPM) hebben woensdag 19 april een koopovereenkomst getekend voor de verkoop van het voormalige perceel van basisschool De Morgenster in Sleeuwijk. Er komen 60 appartementen verdeeld over drie gebouwen in een parkachtige omgeving.

“Er liggen mooie plannen voor de herontwikkeling van deze locatie in Sleeuwijk”, vertelt wethouder Hans Tanis. “We voegen daarmee weer 60 woningen toe aan Altena. Een mooie mix van koop- en huurappartementen in verschillende prijsklassen. De behoefte aan woningen in Altena is groot. Het is fijn dat we voor deze locatie weer een stap genomen hebben”

Parkachtige omgeving

Bij de aanbesteding voor de verkoop van de grond is een programma van eisen gemaakt waarin onder andere wensen en meningen van omwonenden zijn meegenomen. De plannen en bijbehorende financiële biedingen zijn beoordeeld, waarbij ontwikkelingscombinatie Stebru en WPM als winnaar uit de bus kwam.

Directeur Robert Steenbrugge van Stebru vertelt over de nieuw te bouwen appartementen: “Het schetsontwerp voorziet in twee gebouwen met drie etages, en één gebouw met vier etages. De appartementen staan in een groene, parkachtige omgeving. Wij werken het schetsontwerp in samenspraak met de gemeente verder uit tot een definitief ontwerp. We zijn er van overtuigd dat er straks een prachtig geheel staat en van toegevoegde waarde is voor Sleeuwijk.”

De prijsklassen zijn variërend: sociale huur, middeldure huur, middeldure koopappartementen en een aantal koopappartementen in het dure segment. Ook komt er een gemeenschappelijk paviljoen waar bewoners en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten.

Oplevering

Het is nodig om het bestemmingsplan op het perceel te wijzigen, zodat het mogelijk is om er te mogen wonen. De gemeente start deze procedure de komende tijd op. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan uiteindelijk vast. Na het wijzigen van de bestemming kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen. Als alles volgens plan verloopt start de bouw in 2024, zodat de woningen eind 2025 opgeleverd kunnen worden.

Voor de zomer ontvangen omwonenden een uitnodiging voor een informatieavond, waar omwonenden opnieuw hun mening kunnen geven op de voorgenomen plannen