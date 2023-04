SOVAK opent nieuwe woonlocatie aan Eikenlaan in Sleeuwijk

53 minuten geleden

Nieuws 112 keer gelezen

SLEEUWIJK • Op zaterdag 13 mei opent SOVAK officieel haar nieuwbouwlocatie Eikenlaan 11-25 in Sleeuwijk. Het gebouw bestaat uit een combinatie van appartementen, studio’s en gezamenlijke ruimtes voor mensen met een verstandelijke beperking.

Vlak voor Kerst werden de laatste werkzaamheden aan de nieuwbouwlocatie verricht en konden de bewoners verhuizen naar hun nieuwe studio of appartement. Met deze woonvorm wordt de bewoners de ruimte geboden zichzelf verder te ontwikkelen. Met de zorg en ondersteuning vanuit SOVAK laat men hen betekenisvol meedoen in de samenleving.

“Al onze bewoners beschikken over een eigen woonruimte in de vorm van een studio of een appartement. Daar vinden ze een stuk privacy en de ruimte om bijvoorbeeld familie te ontmoeten. In de gezamenlijke ruimtes komen de bewoners samen om te eten of om samen een spelletje te spelen”, vertelt Evelien Loijen (Manager Zorg).

Officële opening

De officiële opening is om 10.00 uur en speciaal voor genodigden. Van 11.00 tot 14.00 uur staan de deuren open van de nieuwe SOVAK-locatie en van de naastgelegen Tuinderij. Het belooft een mooie dag te worden met medewerking van showkorps Wilhelmina, een kidshoek met springkussen en een kleine markt met zelfgemaakte spullen door cliënten van de dagbesteding.

Een hapje en drankje wordt verzorgd door de SOVAK Foodtruck en cliënten verkopen huisgemaakte frietjes voor het goede doel. DJ Marco zal de dag muzikaal omlijsten. Iedereen is welkom op de open dag, aanmelden is niet nodig.