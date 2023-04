Gemeente Altena staat garant voor 1,5 miljoen euro voor de bouw van hospice in Sleeuwijk

19 minuten geleden

SLEEUWIJK • Het college van burgemeester en wethouders van Altena is voornemens voor maximaal 1,5 miljoen euro garant te staan om de bouw van een hospice in Sleeuwijk mogelijk te maken. De overige benodigde 1,75 miljoen euro haalt Stichting Hospice Altena op door donaties en obligatieleningen via inwoners en bedrijven.

Gemeente Altena staat positief tegenover het initiatief om in de Vlietstraat in Sleeuwijk een hospice te realiseren. Het hospice wil ruimte bieden aan vier tot vijf personen die in de laatste fase van hun leven zijn gekomen. “Een hospice is een belangrijke voorziening die wij nu nog niet in Altena hebben”, zegt wethouder Shah Sheikkariem. “Als college vinden wij het van groot belang dat onze inwoners op een waardige wijze hun laatste levensfase kunnen doorbrengen. Een hospice sluit ook naadloos aan bij het gedachtegoed van Vitaal Leven waar we als gemeente Altena voor staan.”

Gemeente nodig voor garantstelling

Om het hospice te realiseren is in totaal 3,25 miljoen euro nodig, voor de grond, het gebouw en de inrichting. Daarvan haalt Stichting Hospice Altena zelf 1,75 miljoen euro op. Dat doet ze door voor 1,4 miljoen euro aan obligatieleningen uit te geven bij bedrijven, ondernemers en particulieren. Hiervoor is al 800.000 euro toegezegd. Het resterende bedrag van 350.000 euro haalt het hospice op via landelijke fondsen en donaties. Daarvan is al een ton binnen.

De overige 1,5 miljoen euro moet komen via een lening bij de Bank Nederlandse Gemeenten met een garantstelling van de gemeente Altena. Het college is voornemens zich garant te stellen voor deze lening en hoort graag de wensen en bedenkingen vanuit de gemeenteraad voordat het een definitief besluit neemt.

Degelijke afweging

“We ondersteunen de plannen voor een hospice in Altena van harte”, voegt wethouder Hans Tanis toe. “Nu er ook financieel een beroep op ons wordt gedaan, willen we daar graag gehoor aan geven. Goede gesprekken daarover met de stichting geven ons het vertrouwen dat de bouw en exploitatie van een hospice ook financieel haalbaar zijn. De stichting heeft met de reeds toegezegde giften en succesvolle sponsorwerving bewezen op de goede weg te zijn. Op basis van de gesprekken en een helder financieel plan hebben we een inschatting en afweging van de risico’s gemaakt. We zijn blij met de uitkomst hiervan, dat we kunnen meewerken aan de garantstelling voor een lening voor het overige benodigde deel van de kosten.”

Bijdrage

Stichting Hospice Altena is blij met het voornemen van de gemeente Altena. “Een hospice in Altena is een belangrijke voorziening waar men op een waardige manier het leven kan liefhebben en loslaten”, zegt voorzitter Fons Naterop. “We zijn blij dat de gemeente Altena in alle opzichten meewerkt om een hospice mogelijk te maken. We zijn ook dankbaar voor alle giften en toezeggingen die al gedaan zijn door inwoners, ondernemers en bedrijven in Altena.”

“Nu er al 800.000 euro aan toezeggingen binnen is, rest ons nog om 600.000 euro uit de samenleving op te halen. Dan kunnen we aan alle verplichtingen richting gemeente en obligatienemers voldoen. We hebben er alle vertrouwen in dat het ons in 2023 gaat lukken, zodat we straks bij de opening kunnen zeggen: we hebben dit samen gedaan, gemeentelijke overheid én inwoners én bedrijven uit alle 21 kernen van Altena”, aldus Naterop.

Hospice in Sleeuwijk

In 2017 heeft de gemeenteraad van de voormalige gemeente Werkendam besloten de gymzaal aan de Vlietstraat te slopen. Het oorspronkelijke idee was om de locatie te herontwikkelen tot een appartementencomplex. Tot die tijd is de locatie ingezaaid met gras. In 2020 heeft de Stichting Hospice Altena voorgesteld een kleinschalig hospice in een groenrijke omgeving te ontwikkelen op de locatie. Hier is het college mee akkoord gegaan en sinds die tijd wordt er gewerkt aan de uitwerking van de plannen voor het hospice en de financiering.