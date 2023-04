• Het gemeentehuis in Almkerk.

Gemeente Altena roept inwoners op: kom met ideeën voor een beter Altena

1 uur geleden

ALTENA • Gemeente Altena lanceert een nieuw initiatief om inwoners te betrekken bij verbetering van de buurt.

Vanaf nu kunnen inwoners hun ideeën delen via www.aandeslag.gemeentealtena.nl. Dit kan variëren van ideeën voor de verbetering van de buurt tot ideeën om de dorpsschool te verbeteren of een sportvereniging te helpen. Het doel is om Altena nog beter te maken met behulp van de ideeën van de inwoners.

Op de website staan diverse voorbeelden van eerder ingestuurde ideeën en er is ook een filmpje beschikbaar.

Om de kans te vergroten dat het idee wordt uitgevoerd, is het belangrijk om zoveel mogelijk stemmen op te halen. Uiteindelijk beoordeelt de gemeente het idee samen met de inwoners. Meer informatie over dit initiatief is te vinden op de website.

Handig hulpmiddel

“Gemeente Altena ondersteunt ideeën vanuit de samenleving”, zegt wethouder Wendy van Ooijen. “We willen het de inwoners daarbij zo makkelijk en leuk mogelijk maken. Aan de slag is hiervoor een handig hulpmiddel. We hopen dat de inwoners net zo enthousiast zijn als wij en er veel gebruik van gaan maken. Samen maken we Altena nog mooier.”