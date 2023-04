CDA pleit voor mogelijk maken van mantelwonen in gemeente Altena

ALTENA • CDA Altena pleit voor de invoering van mantelwonen in de gemeente. Dit houdt in dat twee huishoudens op één erf of bouwperceel samenwonen zonder dat er sprake is van een medisch gebrek of ziekte. Volgens het CDA is hier behoefte aan onder inwoners van Altena.

Hoewel mantelzorgwonen in Altena op zichzelf mogelijk is, heeft de gemeente nog geen officieel beleid vastgesteld voor mantelwonen. Het CDA wil hier verandering in brengen en zal daarom tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 april een motie hierover indienen. Deze motie wordt ondersteund door de SGP, Progressief Altena, VVD, AltenaLokaal en de Vrije Volkspartij Altena.

Volgens CDA’er Arno Bouman is er een groeiende behoefte onder inwoners van Altena om in kleine kringen naar elkaar om te kijken. Mantelwonen biedt hierbij mogelijkheden en kan tevens kansen bieden aan jongeren om eerder zelfstandig te gaan wonen. Bouman benadrukt echter wel dat er ook nog steeds grote behoefte is aan starterswoningen. Het nieuwe beleid voor mantelwonen kan daarom een extra mogelijkheid bieden voor senioren en starters op de woningmarkt in Altena.