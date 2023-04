Andels Fanfare Corps behaalt de tweede plaats op het Open Nederlands Fanfare Kampioenschap

51 minuten geleden

Nieuws 109 keer gelezen

REGIO • Het Andels Fanfare Corps wist afgelopen zaterdag een prachtige prestatie neer te zetten tijdens de Open Nederlandse Fanfare Kampioenschappen in Drachten.

Het orkest, onder leiding van Pieter Vandermeiren, behaalde in de eerste divisie een score van 93,67 punten en eindigde daarmee op de tweede plaats. Een zeer mooie prestatie waar de leden van het Andels Fanfare Corps trots op mogen zijn.

De jury, bestaande uit Jan de Haan, Frenk Rouschop en Jacob Slagter, was lovend over het optreden van het Andels Fanfare Corps. Het orkest werd geprezen om de fraaie orkestklank, de zeer mooie solo’s, het zelfverzekerde spel en de kippenvelmomenten die werden gecreëerd. De complimenten gingen niet alleen naar het orkest, maar ook naar de muzikale leiding van Pieter Vandermeiren.

Het was al met al een zeer geslaagde dag voor het Andels Fanfare Corps en de leden kijken dan ook vol trots terug op deze prestatie. Het is extra bijzonder dat deze prestatie werd geleverd in het jubileumjaar van AFC. Aanstaande zaterdag, 23 april 2023, bestaat het orkest namelijk precies 130 jaar.