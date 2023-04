Stichting Vrienden van Stromenland moet stoppen: ‘Dit besluit hebben we met pijn in ons hart genomen’

ALMKERK • In het sfeervolle restaurant van verpleeghuis Altenahove vertellen Harriet Verhoeven en Gerina van Tuil met pijn in het hart dat de stichting Vrienden van Stromenland ophoudt te bestaan. Gebrek aan nieuwe bestuursleden deed de stichting de das om. Ze zetten zich meer dan 25 jaar in om iets extra’s te doen voor de bewoners van de tehuizen Altenahove, de Lemmenskamp, Antonia, Aernswaert en Goezate.

Wanneer de stichting precies is opgericht weten beide vrijwilligers niet meer exact. Het verpleeghuis Altenahove verwelkomde haar eerste bewoners op 1 november 1993, thans dertig jaar geleden. Al snel na de opening begonnen de ‘Vrienden van Altenahove’ met het inzamelen van geld voor het verpleeghuis.

Na een fusie tot stichting Stromenland met de Lemmenskamp in Woudrichem, Goezate in Werkendam en Antonia in Almkerk werd eind jaren negentig de stichting Vrienden van Stromenland opgericht. Later kwam daar nog Aernswaert in Hank bij.

Harriet Verhoeven is al meer dan twintig jaar als vrijwilliger betrokken bij de stichting, later werd ze bestuurslid. Gerina van Tuil kwam zeven jaar geleden de stichting versterken, de laatste jaren is ze voorzitter.

Grotere geschenken

Vooral in het begin zamelde de stichting geld in voor grotere geschenken zoals een rolstoelbus. Deze werd in 2003 nog onthuld door bewoner Adrie Werther-van Suijlekom. De oude rolstoelbus kreeg via de Hokers een tweede leven in Roemenië. Andere wensen die konden worden vervuld voor het welzijn van de bewoners waren een tv voor Altenahove, een bijdrage aan de inrichting van de nieuwe Lemmenskamp en rolstoelen voor alle tehuizen van stichting Stromenland.

Ook werden jarenlang Sinterklaascheques uitgedeeld die naar eigen inzicht konden worden besteed aan iets extra’s voor de bewoners, zoals een circus. Geld werd ingezameld door donateurs, sponsors en subsidies, maar ook werden acties gehouden zoals een bridgedrive, verloting, bazaar, AH zetjesactie en vriendenavond.

‘Kers op de taart’

“De laatste jaren ging het meer om kleinere zaken, zo hebben we vooral tijdens corona veel kunnen doen. Alles wat we deden of aanschaften was de kers op de taart voor de bewoners. Snoepgoed met Sinterklaas en kerstpresentjes met gedichtjes. De laatste keer hadden we daar HAK-potjes voor gebruikt, die we met vrijwilligers en mensen van de dagbesteding hebben versierd met haakwerk. Met een waxinelichtje en persoonlijke kaart brachten we die dan naar alle bewoners”, zo vertelt Harriet Verhoeven met een aanstekelijk enthousiasme.

Ook herinnert ze zich nog goed de snoezeldagen met dieren. Of die keer dat ze een draaiorgel hadden geregeld om de bewoners op te vrolijken. Maar ook het Vischwijvenkoor, Da Capo of de zingende slager Wim van den Heuvel traden belangeloos op voor de bewoners op verzoek van de stichting.

Gebrek aan vrijwilligers

Ze hebben het werk altijd met heel veel plezier gedaan. Maar toen vier bestuursleden besloten te stoppen en het maar niet lukte om nieuwe vrijwilligers te vinden en ze met zijn drieën dreigden over te blijven, werd de knoop doorgehakt. “Dat besluit om te stoppen hebben we echt met pijn in ons hart genomen, maar het was zo moeilijk om vrijwilligers te vinden. We hebben echt heel veel mensen gevraagd, maar niemand wilde”, zo laat Gerina van Tuil weten.

Muurschilderingen

Nadat het besluit om te stoppen was genomen, moest een bestemming gevonden worden voor het geld dat de stichting nog in kas had. “Het was geld voor de bewoners, dus waar konden we ze blij mee maken? We wilden het geld ook eerlijk verdelen over alle tehuizen. Uiteindelijk hebben we gekozen voor muurschilderingen van Janine’s Verfdecoraties. Zo zijn hier in Altenahove bloemen geschilderd, zoals op de afdeling Akkerwinde. In Goezate hebben ze een zalmschouw in de Biesbosch geschilderd en in Antonia zijn het veldbloemen en klaprozen. De Lemmenskamp koos voor een tuinset. De cadeaus zijn echt overal supergoed ontvangen.”

Tot slot was er nog een gift voor de dagbesteding in de Citadel, Goezate en Altenahove. De stichting zelf sloot haar werk af met een lunch met de directie van Mijzo, samen met de bestuursleden Annemiek Verstegen, Henk van Putten, Nel Verschoor, Monique Vliegenthart, Reinie Middelkoop en Derma van Mazijk.

“We vertrouwen erop dat er wel weer iets anders komt, misschien kan ieder tehuis een eigen groep Vrienden oprichten, dat is wat kleinschaliger en misschien beter te behappen.”