Natuurlijke bestrijding van eikenprocessierupsen in Sleeuwijk: succesvol of niet?

1 uur geleden

Nieuws 102 keer gelezen

SLEEUWIJK • Uit controle van de nestkasten in Sleeuwijk blijkt dat 67 procent van de nestkasten bezet is geweest in 2022. Bij de kool- en pimpelmezen is dit 84 procent. Dat is een afname van ongeveer 6 procent ten opzichten van 2021. Maar nog altijd een groei van ongeveer 1 procent ten opzichte van het eerste jaar 2020.

Eind 2019 zijn er aan de eikenbomen in Sleeuwijk 96 nestkasten opgehangen. Aan de Rijksstraatweg, Transvaal, Deltaweg, Vlietstraat en Eikenlaan. De nestkasten, vooral voor koolmezen en pimpelmezen, zijn een proefproject voor natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups.

In de landelijke media en door onderzoekers wordt ook minder overlast gemeld. Landelijk gezien is de plaagdruk vorig jaar afgenomen met 18 procent. Onderzoekers stellen dat waar wordt geïnvesteerd in natuurlijke bestrijding de predatie door vogels en roofinsecten toeneemt. Ook parasitering door sluipwespen en sluipvliegen neemt toe waardoor de plaagdruk beheersbaar blijft.

Bestrijding

Op basis van deze gegevens mag worden verondersteld dat dit ook voor Sleeuwijk geldt. Dit is alleen niet met grote zekerheid te zeggen, omdat gemeente Altena de bestrijding van de eikenprocessierups heeft aangepast. Niet langer worden alle eikenbomen in Altena gecontroleerd op de aanwezigheid van eikenprocessierupsen en spinselnesten. Bestrijding vindt alleen plaats op drukbezochte locaties, langs fietsroutes en op locaties waar een verhoogd risico is op contact met de eikenprocessierups.

Zo krijgen natuurlijke vijanden, zoals sluipwespen en sluipvliegen, meer kans de rupsen te parasiteren. Deze zouden anders gelijktijdig met de rupsen worden weggezogen. Zo wordt de bestrijding met natuurlijke vijanden een steeds belangrijker instrument voor het beheersbaar houden van de overlast.

Weersomstandigheden spelen rol

Een belangrijke oorzaak voor de lagere bezetting van de nestkasten door vogels is te vinden in de weersomstandigheden van afgelopen jaar, een koud voorjaar en een extreem droge en warme zomer. Hierdoor hebben de vogels minder legsels gehad en zijn er minder nestkasten gebruikt. Nestkasten alleen zijn niet voldoende om het project tot een echt succes te maken.

Groene leefomgeving

De vogels en andere bestrijders (insecten en vleermuizen) van de eikenprocessierups zijn gebaat bij een groene leefomgeving met een afwisseling van hoge en lage struiken en veel bloemen. Dit biedt hen voedsel, veiligheid en nestgelegenheid. Daarom is gemeente Altena met ingang van het voorjaar van 2020 de bermen in Sleeuwijk (hier staan 90 procent van de eikenbomen van Altena) anders gaan beheren door het inzaaien van wilde bloemen en gefaseerd maaien en afvoeren. Hierdoor komen er meer bloemen tevoorschijn.

De komende dagen kunnen de eerste eikenprocessierupsen weer uit het ei kruipen. Dit zal een paar dagen later zijn dan vorig jaar. De rupsen moeten voor hun voedsel nog even wachten op de bladontplooiing van de eik.