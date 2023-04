Zeger (27) uit Babyloniënbroek brouwt eigen speciaalbier: ‘Als het bier goed is, kan de naam barsten’

BABYLONIËNBROEK/MADE • Maar liefst zestig proefbrouwsels werden er gemaakt, maar op maandag 17 april ligt het eerste biertje in de winkel van brouwerij Barst uit Made. Het biertje is gemaakt in de schuur van de ouders van Stan de Laat (25) en zijn compagnon Zeger van der Stelt (27) uit Babyloniënbroek, de eigenaren van de kersverse speciaalbierbrouwerij Barst. Ze zijn apetrots op hun eerste biertje: Barst Blond. “Online hebben we de helft van onze 500 liter al verkocht.”

Net als bij veel nieuwe kleine brouwerijen begon het bij Stan en Zeger als een uit de hand gelopen hobby in de keuken van moeders thuis. Zeger vertelt: “We zagen dat je thuisbrouwpakketjes kon kopen, dat leek ons wel eens leuk om te proberen. Dus op het gasfornuis ermee en het flink schuimende brouwsel proberen te koelen in de gootsteen. Daar was mijn moeder niet blij mee: heel de keuken zat onder.”

Veel experimenteren

Het eerste brouwsel, bijna drie jaar geleden, was het begin van veel experimenteren, proeven, boeken lezen en heel veel ‘op je gezicht’-momentjes. Nu staan ze trots met de eerste gebottelde flesjes in hun handen met zelfbedachte etiketten voor hun Barst-bier. Ze openden een webshop, gingen langs bij horeca en slijterijen om hun brouwsels te verkopen en met succes. “Overal waar we spontaan binnenstapten, wilden ze onze biertjes wel verkopen.”

Stan vult aan: “We worden zelfs al genoemd in het Nationaal Biererfgoed. Geen idee hoe ze aan ons gekomen zijn, ik vind dat wel knap. Maar het is wel een grote eer natuurlijk. De hobby begint nu grootse vormen aan te nemen,” stelt hij. “Ik hoop op een eigen ketel van 1000 liter in een echt bedrijfspand. Het zou een droom zijn om hier ons beroep van te kunnen maken. Hoe vet zou dat zijn?”

Barst Brouwerij

Stan en Zeger kenden elkaar van hun opleiding commerciële economie en gebruiken die kennis nu om hun naamsbekendheid op te bouwen. “Inderdaad wemelt het van nieuwe hippe brouwerijtjes. Die geven de meest bizarre namen aan hun brouwsels. Bijvoorbeeld ‘De caravan staat in de fik’. Dat is toch geen naam? Het verschil met ons is dat wij mooi en eerlijk bier willen brouwen dat gewoon lekker en goed door te drinken is. Als het bier goed is, dan kan de naam ons barsten. Vandaar de naam Barst Brouwerij.”