Zwemseizoen in Werkina is geopend: beheerder André Besselink houdt het niet droog

35 minuten geleden

WERKENDAM • Beheerder André Besselink en wethouder Shah Sheikkariem openden vrijdagmiddag het zwemseizoen in het Werkendamse zwembad Werkina.

Voordat het zwemseizoen van start kon gaan, moest het water in het zwembad worden gecontroleerd en de glijbaan worden klaargemaakt. Voor dit laatste werd wethouder Sheikkariem ingeschakeld. Hij bracht met een emmer water de waterstroom van de glijbaan in gang. Het publiek, dat in verband met de fair van stichting Vrienden van het Werkina in grote getale aanwezig was, keek aandachtig toe.

Badmeester André werd in een roeibootje het water opgestuurd om te controleren of de temperatuur en de kleur van het water in orde waren. Dit bleek inderdaad het geval te zijn, waarna hij zijn tocht naar de kant inzette. De wal bereikte hij echter niet met droge kleren, want aan de kant van het zwembad werd hij pardoes het water ingewerkt.

Eén ding is zeker: het zwemwater heeft voldaan aan de vereisten en het zwemseizoen kan beginnen.