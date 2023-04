College: ‘Reconstructie Jan Spieringweg in Woudrichem duurde niet langer dan gepland’

WOUDRICHEM • Het college van Altena heeft schriftelijke vragen van de VVD beantwoord over de verkeerssituatie op de Jan Spieringweg in Woudrichem. De partij had vragen gesteld over de duur van de reconstructie, de communicatie, de veiligheid van de nieuwe inrichting en het toegenomen verkeer op De Roef.

Het college laten weten dat de reconstructie zelf niet langer heeft geduurd dan gepland, maar dat er verbeterpunten zijn voor de afwikkeling van de werkzaamheden in de toekomst. ‘Om werkzaamheden te combineren, de overlast te beperken en kosten te besparen is de keuze gemaakt om gelijktijdig de gehele Jan Spieringweg, Ruigenhoekweg en een gedeelde van het Zandpad te onderhouden’, verklaart het college de grootschalige aanpak.

Informele communicatie irriteerde

Volgens de VVD liet de communicatie tijdens de werkzaamheden te wensen over, maar het college stelt dat de aanwonenden van de betreffende straten zijn geïnformeerd op de gebruikelijke wijze. Tijdens de werkzaamheden kon er ook contact worden opgenomen met de aannemer en de gemeentelijke wegbeheerders. Het college erkent dat informele communicatie soms heeft geleid tot misverstanden en irritatie en zal hier in de toekomst extra aandacht aan besteden.

Klachten over veiligheid

De klachten over de veiligheid op de Jan Spieringweg waren terecht, maar voorbarig. ‘Al tijdens afrondende werkzaamheden is het traject opengesteld voor verkeer. In deze periode, zonder wegmarkering en reflectiepaaltjes, is een aantal klachten over de zichtbaarheid van de nieuwe snelheidsremmende maatregelen geuit’, schrijft het college. ‘Inmiddels zijn alle maatregelen voorzien van wegmarkering en waar nodig reflectiepaaltjes. Aanvullende bebording volgt begin april.’

Geen extra verkeer op De Roef

De VVD vroeg zich af wat het college ging doen om fietsers en voetgangers op De Roef te beschermen, in de veronderstelling dat het verkeer hier zou zijn toegenomen. Volgens het college is dit echter niet het geval. ‘Fietsers en voetgangers op De Roef kunnen gebruik maken van het al bestaande Iris Vlinderpad’, stelt men bovendien.