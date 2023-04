• In de schooltuin in Eethen is vorig jaar ook het zaad van de Agrarische Natuurvereniging gezaaid.

Altena gaat voor natuurlijk groen: gratis bloemenzaad voor iedereen

ALTENA • De Agrarische Natuurvereniging Altena-Biesbosch is ook dit jaar van plan om veel inwoners van Altena blij te maken met gratis bloemenzaad.

Het mengsel bestaat voor 85 procent uit inheemse soorten die lang bloeien en erg geliefd zijn bij diverse insecten die essentieel zijn voor de natuur en landbouw. De vereniging hoopt op een grote belangstelling voor deze uitdeelactie.

Maar niet alleen individuele inwoners kunnen hiervan profiteren, ook buurtverenigingen en VVE’s kunnen zich aanmelden als ze een geschikte locatie hebben om ‘grijs groener te maken’ en insecten te voeden. Belangstellenden kunnen mailen naar info@anv-altenabiesbosch.nl.

Gemeente Altena zaait ook

De gemeente Altena doet ook haar duit in het zakje. Zij gaan dit jaar namelijk bloemenranden inzaaien bij begraafplaatsen in Wijk en Aalburg en Babyloniënbroek. Dit is niet alleen goed voor de insecten die er rondvliegen, maar het zorgt ook voor een mooier aanzicht.

Locaties

Het gratis bloemenzaad is op donderdag 20 april aanstaande tussen 19.00 en 20.00 uur af te halen op verschillende locaties. Zo kan men terecht bij de familie Straver aan de Hillsestraat 2 in Babyloniënbroek, maar op deze locatie starten ze pas om 19.30 uur.

Men kan ook terecht bij de familie Tolenaars aan de Rijksweg 2b in Nieuwendijk, bij de familie Burghout aan Hoekje 8 in Almkerk (ook op vrijdag en zaterdag tijdens openingstijden) en bij de familie Jagtenberg aan de Kooikamp 10 in Sleeuwijk.