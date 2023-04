Verslaggever en voormalig Nivo Sparta-doelman Herman van Diejen plotseling overleden

di 11 apr. 2023

SLEEUWIJK • Afgelopen zaterdag ging hij nog op de fiets vanuit zijn woonplaats Sleeuwijk naar Zaltbommel om op eigen verzoek verslag te doen van de bekerwedstrijd van ‘zijn’ Nivo Sparta tegen Best Vooruit. En komende zaterdag zou Herman van Diejen voor Regio-Voetbal en Het Kontakt naar de 4E-topper Groot-Ammers - Unitas gaan. Maar de werkelijkheid is anders ingekleurd. Herman overleed in de nacht van zondag op maandag geheel onverwacht op 75-jarige leeftijd.





“Ik sterf waarschijnlijk in het harnas”, zei Herman van Diejen ongeveer een jaar geleden op Nivo Sparta TV. Het zijn profetische woorden gebleken. Want Herman was officieel dan wel allang met pensioen, maar genoot nog steeds volop van een werkzaam leven.









Voor Regio-Voetbal en onder meer Het Kontakt - Altena was Herman op afroep maar wat graag beschikbaar. Zo ook voor Topamateurvoetbal.com.

Samen met zijn vrouw Alice runde Van Diejen nog altijd First Class Events & Entertainment, een bureau ‘dat verrassende unieke, ludieke belevingsarrangementen en festiviteiten voor zowel bedrijven als particulieren organiseert, creëert, adviseert en regisseert en daarnaast de boekingen van opvallende artiesten en attracties verzorgt’.

Herman van Diejen bleef betrokken op Zaltbommel, waar hij maar liefst 25 jaar het doel verdedigde in de hoofdmacht van Nivo Sparta. Via Neerijnen en Woudrichem belandde hij in Sleeuwijk. Van daaruit regelde Herman samen met Alice onder meer het bekende Vestinggolf.

Daar kwam maandag plotseling een einde aan. Rust in vrede, Herman.