Opening van zwemseizoen en fair bij Werkina: geld ophalen voor renovatie

di 11 apr. 2023, 13:18

WERKENDAM • Na een succesvolle tulpenverkoop organiseert Stichting Vrienden van het Werkina op vrijdag 14 april een nieuw evenement. Deze dag wordt namelijk niet alleen het zwemseizoen in het Werkendamse zwembad geopend, maar vindt er ook een fair plaats.

Kraampjes waar koffie, thee, frisdrank en koek of warme snacks gekocht kunnen worden, een Rad van Fortuin, de verkoop van planten, tweedehands boeken, tijdschriften en speelgoed: er wordt groots uitgepakt op de fair in Werkina. Dit is nog lang niet alles, want kinderen kunnen geschminkt worden en er zijn ook glittertattoos te verkrijgen. Daarnaast zullen er meerdere springkussens op het terrein geplaatst worden. Er is dus genoeg te beleven.

Geld ophalen voor renovatie

De fair, die van 09.00 tot 21.00 uur duurt, heeft als doel om geld op te halen voor het renoveren en upgraden van het Werkina, zodat ook toekomstige generaties nog van het zwembad kunnen genieten. Met de fair hoopt de stichting ook een stukje gemeenschapszin, verbinding en gezelligheid aan het begin van het zwemseizoen te creëren. “Het zwembad is van de gemeenschap, daarom willen we met de gemeenschap geld ophalen”, aldus de stichting. De leden van de stichting zullen op het terrein staan met een kraam.

Meet en Greet

Wethouder Shah Sheikkariem zal om 15.45 uur het zwemseizoen op ludieke wijze openen. Voor kinderen die dit jaar beginnen met zwemlessen voor diploma A, is er van 16.00 tot 16.45 uur en van 18.00 tot 18.45 uur de mogelijkheid voor een Meet en Greet met de zweminstructeurs en mascotte JIP, bij het eerste bad.

Tegelijkertijd kunnen op vrijdag 14 april de zwemabonnementen afgehaald worden. Normaal gesproken betekent dit wachten in een lange rij, maar nu kan er dus ook gezellig gestruind worden over de fair.