Koffiehuis de Buurvrouw: een plek waar delen en ontmoeten centraal staat

WIJK EN AALBURG • “We willen een plek zijn waar iedereen welkom is. Alleen, met vrienden of om elkaar te ontmoeten”, vertellen Nicole Schilt, Ilona Groeneveld en Suzan Schouten van Koffiehuis de Buurvrouw in Wijk en Aalburg. “We willen delen. Delen van wat we zelf hebben ontvangen en delen van wat we van God hebben ontvangen. Zo delen we dichtbij, maar we willen ook delen met ver weg. Elk kwartaal delen we onze winst met een goed doel.”

Het verhaal van het koffiehuis begon ruim zeven jaar geleden toen er ook in Altena een vluchtelingenstroom kwam, die veel negativiteit opriep. “We moeten een ander geluid laten horen”, dachten de dames. Ze deden een inzameling en maakten pakketten die werden bezorgd bij alle vluchtelingen in de gemeenten Aalburg en Woudrichem. “Dit werd zeer gewaardeerd”, vertelt Ilona. “En toen wisten we dat we hier meer mee wilden doen. We organiseerden een maaltijd in de kerk van Aalburg en later een kerstdiner in D’Alburcht.”

Structureel helpen

“We zagen dat we iets structureels moesten gaan doen”, vertelt Nicole. “We bezochten een koffiehuis in Hardinxveld en zo kregen onze plannen vorm. We wilden ook zoiets in Aalburg, maar het vinden van een geschikt pand was niet gemakkelijk.”

Eerlijk gezegd, gaat Nicole verder: “We begonnen te twijfelen of dit plan wel voor Aalburg was. Maar toen kwam dit pand op ons pad en gingen er deuren open. Helaas kwam al snel de coronapandemie.”

De drie dames zuchten. “Weer gingen er deuren dicht. De verhuurder werd ziek en overleed, waardoor we het pand niet meer konden huren. Opnieuw waren er veel twijfels. Een gemeentelid kocht echter het pand en was bereid om de benedenverdieping te verhuren. Inmiddels is De Buurvrouw bijna twee jaar open.

Deelgenoten

Het koffiehuis draait volledig op vrijwilligers. “Deelgenoten”, vertelt Ilona. “We noemen ze geen vrijwilligers, maar deelgenoten. We zijn allemaal deelgenoot van onze doelstelling. In totaal hebben we 91 deelgenoten: taarten- en koekenbakkers, boeners, gastheren en -vrouwen, en een bestuur. Daarnaast hebben we de vrienden van het koffiehuis, die financieel bijdragen, waarmee we momenteel 70 procent van de vaste lasten kunnen dekken.”

“Het was een spannende stap”, vertelt Ilona. “Wij waren wel enthousiast, maar hoe krijg je meer mensen zover?” Nicole vult aan: “Niemand van ons had horeca-ervaring en niemand had ooit een stichting opgezet. Maar ons enthousiasme heeft ons geholpen.”

Stap voor stap gezegend

De Buurvrouw wordt elke dag druk bezocht door mensen die genieten van een kopje koffie, maar ook mensen die rustig willen werken of studeren. Daarnaast biedt het koffiehuis veel om dichtbij hun doelstelling te blijven. Op de eerste dinsdag van de maand is er bijvoorbeeld ‘haak maar aan’. Dit is een ochtend voor breien en haken. Ook is er ‘vaste prik’. Deze avond wordt er een warme maaltijd geserveerd, voor slechts 3,00 euro, voor mensen die anders alleen thuis zouden eten.

“Dit is zo gezellig”, zegt Ilona met stralende ogen. Over de vraag wat het koffiehuis zo bijzonder maakt, hoeven de dames niet na te denken. “We ervaren echt dat dit stap voor stap gezegend is”, zegt Nicole. “Mensen zijn zo enthousiast.”

Meer dan een huiskamertje

“Het mooie is dat alle deelgenoten mee uitdelen”, vult Suzan aan. Ilona vat het mooi samen en zegt: “Er is blijkbaar zoveel behoefte. Behoefte om aan te schuiven en te ontmoeten. Met een team van vrijwilligers, zijn we hier in het dorp een volwaardig koffiehuis.”

Alle drie stralen ze van trots en vertellen dat mensen vaak verbaasd zijn. “Men denkt dat we een huiskamertje zijn met wat stoelen en tafels, maar als ze binnenkomen zijn ze verbaasd dat we ‘echt’ zijn”, vertelt Suzan. “We moeten elke keer terug naar ons doel, al hebben we soms zoveel plannen en ideeën. Maar we willen delen. We willen als mens beschikbaar zijn, voor de mensen om ons heen. Het mooie is dat we, los van een kerkgebouw, ons geloof mogen delen.”

