Als vmbo’er dromen om arts te worden: Elnaz Alagha laat leerlingen op Schans zien dat het kan

zo 9 apr. 2023, 11:01

Nieuws 418 keer gelezen

SLEEUWIJK • Zorg voor focus. Het is een van de vijf tips die Elnaz Alagha de leerlingen van het vmbo Schans meegeeft tijdens de weekopening in de aula. De focus van de leerlingen lijkt maandagochtend nog niet te liggen bij het bijzondere verhaal van de van oorsprong Iraanse Elnaz Alagha (29). Via het vmbo-kader slaagde ze er toch in haar droom om arts te worden waar te maken.

Slechts mondjesmaat durven de leerlingen te reageren op haar verhaal. Zo vertelt Rens dat hij, net als zijn vader, graag timmerman wil worden. Iris laat weten dat ze bij de politie wil werken. Op de vraag of leerlingen weleens kampen met tegenslagen of stress over schoolprestaties, blijft het even angstvallig stil.

Jongeren inspireren

“Ik had een CITO score van 528, ik had er gewoon geen zin in”, zo vertelt Elnaz tijdens haar presentatie. Haar schooladvies voor vmbo-kader paste daar mooi bij. Voorafgaand aan haar lezing in de aula drinkt Elnaz Alagha nog even een kopje koffie. “Ik vind het superleuk om jongeren te inspireren. Ik heb een lange loopbaan in het onderwijs gevolgd, dus denk dat ik hen wel kan motiveren. Ik wil hen vooral voorhouden dat je iets moet beetpakken als je iets wilt bereiken.”

Elnaz werkt nu als cosmetisch arts, maar overweegt nog om de specialisatie tot huisarts te volgen. “Voor mij was vmbo-tl een van de leukste opleidingen. Ik begon op vmbo-kader en moest naar een andere school voor de theoretische leerweg. Ik had altijd als droom om dokter te worden en wist dat die CITO-score daar niet bij paste. Maar ik houd van vmbo’ers, die hebben we ook nodig in de maatschappij. Ik geloof ook niet in hoger- of lageropgeleid zijn. Ik had het geluk dat ik heb geleerd om te studeren, en als ik het over mocht doen, zou ik dit liever doen dan direct naar het vwo. Dit maakt je zoveel rijker.”

Ze heeft nog plannen om een stichting op te richten voor de lezingen die ze geeft. Soms doet ze dat ook voor leraren. Ze is van mening dat het niet nodig is om de CITO-toets af te schaffen, maar dat een latere selectie wellicht beter is.

De reis van vmbo-kader naar arts

Eenmaal voor de leerlingen in de aula vertelt ze over ‘mijn reis van vmbo-kader naar dokter’. Als baby kwam ze met haar ouders vanuit Iran naar Nederland. Lang bleef een verblijfsvergunning onzeker, dus woonde ze eerst 6,5 jaar in de vluchtelingenopvang. Later ging ze naar de basisschool in Zelhem in de Achterhoek, waar ze als enige meisje met een migratieachtergrond in de klas zat.

Een stressvolle jeugd, zoals ze zelf zegt: “In Zelhem kregen we een echt huis, daar was ik zo blij mee.” Maar ze vertelt ook over haar droom om arts te willen worden, terwijl ze maar liefst tweemaal zakt voor haar vwo-diploma. “Dat was de grootste berg om te verzetten. Ik wist dat ik zonder dat diploma nooit arts kon worden.”

Toch haalt ze het diploma en gaat ze biomedische wetenschappen studeren; een jaar later stroomt ze in voor geneeskunde. Na haar verhaal geeft ze de leerlingen tips om ook hun droom na te jagen: geloof in jezelf, wees nieuwsgierig, laat je niet ontmoedigen, omring je met positieve mensen en kies één focus.

Betekenisweek

De lezing van Elnaz Alagha is één van de bijzondere dagopeningen op de Schans in de ‘Betekenisweek’. Tijdens deze week besteedt de school aandacht aan de onderwijskundige identiteit met als thema “Kom Verder”. “Daar hoort ook een nieuw vak over talenten bij, ‘Wie ben ik nu eigenlijk’, om leerlingen ook toekomstperspectief te bieden”, zo vertelt directeur Monique Branderhorst.

Ze volgt Elnaz Alagha al langer vanwege haar inspirerende levensverhaal. “Leerlingen zeggen ook weleens dat ze bijvoorbeeld dierenarts willen worden, maar dat een vmbo-diploma dan niet genoeg is. Elnaz geeft als tip om focus te houden en laat zien dat je veel kunt bereiken als je doelgericht bent.”

Christelijke identiteit

De school gaf deze week ook extra aandacht aan de christelijke identiteit, passend bij de Stille Week voorafgaand aan Pasen. “Zowel onderwijs als onze christelijke identiteit vinden we belangrijk. Er is meer tijd voor de dagopeningen, die zijn voorbereid door onze godsdienstdocent”, zo vertelt Branderhorst. De Betekenisweek werd donderdag afgesloten met een Paasviering; op Goede Vrijdag waren de leerlingen vrij.