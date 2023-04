Deelauto in Woudrichem is flink geüpgraded: ‘De vesting is zijn tijd ver vooruit’

zo 9 apr. 2023, 09:14

Nieuws 609 keer gelezen

WOUDRICHEM • De ‘oude’ Nissan Leaf is ingeruild voor een spiksplinternieuwe Renault Megane E-Tech, wat een behoorlijke upgrade is voor de gebruikers van de deelauto. “We hopen dat dit mensen extra aanmoedigt om gebruik te maken van de deelauto”, zegt Jan Willem den Besten, vestinggouverneur van Woudrichem.

Volledig versleten was de Nissan Leaf nog niet. Maar toen de auto toch naar de garage moest voor reparatie en de Renault Megane E-Tech zijn tijdelijke vervanger werd, besloten de gebruikers van de deelauto toch maar eens een balletje op te gooien bij OnzeAuto: of de nieuwe Renault niet de definitieve vervanger van de Nissan Leaf kon worden. Zo geschiedde.

Voorloper

OnzeAuto is de eigenaar van de deelauto in Woudrichem. Het bedrijf helpt bewoners in wijken, buurten en gemeenten met elkaar auto’s te delen. In Woudrichem staan twee deelauto’s, waarvan één in de vesting. Hiermee is de stad voorloper in de gemeente Altena.

“Het leuke van de oude vesting is dat deze best progressief is”, vertelt Den Besten. “De inwoners van de vesting willen graag verduurzamen en daar past het initiatief om een auto te delen goed bij. Wat dat betreft is de vesting zijn tijd ver vooruit. Ik verwacht dat deelvervoer in de toekomst heel normaal wordt.”

De deelauto in de vesting van Woudrichem wordt nu door acht inwoners gebruikt. Sommigen gebruiken de auto voor bijvoorbeeld boodschappen of familiebezoekjes buiten het dorp en anderen gaan ermee op pad voor hun werk. Het is aan de gebruikers zelf om te bepalen hoe lang ze de auto nodig hebben, al vindt er in Woudrichem vaak afstemming plaats als iemand de auto voor langere tijd nodig heeft. Bijvoorbeeld voor een weekendje weg.

Futuristisch

Met de nieuwe Renault Megane E-Tech hoeven Woerkumse gebruikers niet meer bang te zijn voor een lege accu. De auto heeft met een actieradius van ruim 400 kilometer een groter bereik dan de Nissan Leaf, die ongeveer 235 kilometer ver kwam.

Het interieur van de E-Megane is ruim en comfortabel, met voldoende beenruimte voor zowel voor- als achterpassagiers. De auto is voorzien van moderne functies, zoals een infotainmentsysteem met een groot touchscreen, een achteruitrijcamera en adaptieve cruisecontrol. De auto heeft een ietwat futuristische uitstraling. “Hopelijk spreekt deze auto meer mensen aan en wordt er nog meer gebruik van gemaakt”, wenst Den Besten hardop.

Eenvoudig in gebruik

Het gebruik van de deelauto is erg eenvoudig. Via een app kunnen gebruikers de auto reserveren. Hierbij geven ze aan hoe lang ze de wagen nodig hebben en is ook zichtbaar of de auto nog beschikbaar is. Bij vertrek wordt het voertuig met dezelfde app ontgrendeld, een gezamenlijke autosleutel is dus niet van toepassing.

Voordat een bestuurder instapt wordt via de app gevraagd of er schade aan de auto is en of deze netjes is achtergelaten. Deze sociale controle moet ervoor zorgen dat er goed met de auto wordt omgegaan. Als er geen bijzonderheden zijn, kunnen gebruikers hun geplande rit maken. Duurt de rit langer dan verwacht? Geen probleem, via de app kun je aangeven dat je enige vertraging hebt.

Voordelen deelauto

Naast het belang van duurzaamheid, zijn voordelen van de deelauto ook te merken in de portemonnee van gebruikers. Zij kunnen kiezen uit verschillende abonnementen. Het abonnement werkt op basis van rijtegoed. Hoe hoger het rijtegoed, hoe lager de uurkosten zijn. Als je een maand minder rijdt dan gepland, kun je het saldo van je rijtegoed meenemen naar de volgende maand, tot maximaal drie keer het maandbedrag. Als je een maand meer rijdt dan gepland, dan kun je buiten de bundel rijden, waarbij dezelfde tarieven gelden als binnen de bundel.

“Tot 20.000 kilometer per jaar ben je goedkoper uit met een deelauto, dan met een eigen auto. Daarbij moet de kanttekening geplaatst worden dat je niet altijd de zekerheid hebt dat de auto beschikbaar is”, zegt Den Besten. Naast het economische aspect is de deelauto ook een duurzame optie en kan het in een wijk zorgen voor een verlichting van de parkeerdruk.

Als wens voor de toekomst spreekt Den Besten uit, dat de helft van de inwoners van de vesting gebruik maakt van een deelauto. Ook adviseert hij Woerkummers de auto ‘gewoon eens te proberen’. “Je zult zien dat je voor veel verplaatsingen voldoende hebt aan de deelauto.”

Tot slot een gratis tip: let goed op je snelheid, want met dit stille voertuig zit je zo aan de maximumsnelheid.

Meer info of zelf proberen? Bel of mail met Bram Veldhuis van OnzeAuto (06-53238123 of bramveldhuis@onzeauto.com), of kijk op www.onzeauto.com.