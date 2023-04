• Ook vorig jaar was er een kleedjesmarkt.

Lente Event in Werkendam nog uitgebreider met braderie, auto’s en muziek

za 8 apr. 2023, 08:25

WERKENDAM - De Hoogstraat in Werkendam zal zaterdag weer bruisen. Er vindt dan een nieuwe editie van het Lente Event plaats. Dit jaar is het evenement uitgebreider dan voorheen. Het belooft een gezellige dag voor het hele gezin te worden.

Ieder voorjaar organiseert BIZ Centrum Werkendam het Lente Event. Normaal gesproken houden de winkels op de Hoogstraat dan allerlei kortingsacties, proeverijen en modeshows, maar dit jaar wordt het evenement anders aangepakt. De organisatie is nu in handen van Maatwerk Event. “Wij zijn gevraagd om het evenement te upgraden”, vertelt Arie Potters.

Dat lijkt op voorhand aardig gelukt. “Er vinden dit jaar twee muzikale optredens plaats op het Merweplein, door Muziekvereniging Irene en Gospelkoor Sound of Joy. Deze optredens worden gehouden van 10.00 tot 13.00 uur”, zegt Potters.

Autoshow

Waar het Lente Event normaal gesproken voornamelijk vrouwen trekt, hoopt men dit jaar ook de mannen naar de Hoogstraat te lokken. Dit gebeurt onder meer door middel van een autoshow. Deze wordt verzorgd door een aantal lokale autobedrijven. Daarnaast komen er een bootmakelaar en een handelaar in trekkers naar de winkelstraat.

Braderie en kleedjesverkoop

Voor dames wordt er ook uitgepakt met een braderie, waar onder andere tasjes, sieraden en haarclips verkocht worden. Ook staan er externe partijen, die geen winkel hebben in Werkendam, op de Hoogstraat. Evenals andere jaren houden de winkeliers weer kortingsacties en bieden ze hapjes en drankjes aan. De bloemist houdt ook een prijsvraag.

Om van het Lente Event echt een gezinsevenement te maken is er ook een kleedjesverkoop voor alle kinderen, waarmee ze een leuk zakcentje kunnen verdienen. Opgeven is niet nodig. Hiernaast is er een rodeostier, kunnen kinderen ponyrijden en organiseert boekhandel Angelot een meet en greet met de Zoete Zusjes.

Het Lente Event duurt van 09.30 tot 16.30 uur en biedt voor elk wat wils.