Visarendpaar krijgt tegenslagen te verwerken in afgesloten Biesbosch-gebied

vr 7 apr. 2023, 17:36

ALTENA • Staatsbosbeheer heeft het Katsegat in de Biesbosch afgesloten met drijvende boeien en de brug vanaf de steiger tegen de Huiswaard is ook afgesloten. Dit alles werd gedaan om een cirkel van rust te creëren rondom het visarendpaar in het gebied. Echter, het paar heeft sinds kort nieuwe tegenslagen te verwerken gekregen.

Sinds 2020 is het gebied rondom het Katsegat het broedgebied van een visarendpaar. Het paar koos steeds voor een afgebroken populier die op nog geen twintig meter van het wandelpad en de kreek stond. De broedrust werd verstoord door menselijke bewegingen, varen en wandelen in het gebied. Om deze reden heeft Staatsbosbeheer besloten tot een tijdelijke afsluiting van het gebied.

Om aan te geven dat er een afsluiting geldt, werden er rondom het gebied ook informatiepanelen, rood-wit-rood bebording en toegangsbebording geplaatst. Deze maatregelen zouden tot medio augustus duren.

Tegenslagen

De visarenden hebben recentelijk echter te maken gekregen met nieuwe tegenslagen. Een Canadese gans heeft namelijk enkele dagen geleden het nest ingepikt, waardoor het nu de vraag is of het visarendpaar dit jaar ook zal broeden op het nest. De mannelijke visarend heeft geprobeerd de gans te verjagen, maar zonder succes.

Het is volop oorlog op en om het visarendnest!?? Sinds de Canadese gans er vanochtend een ei in legde is man visarend spectaculair aan het stootduiken. Unieke beelden voor Nederland!

Bekijk ook de lange clip van??Romke Visser@vogelnieuws @staatsbosbeheer https://t.co/RMdjDoKmuF pic.twitter.com/bi3euQ3VwM — Beleef de Lente (@beleefdelente) April 4, 2023

Alsof de situatie nog niet spannend genoeg was, heeft een boommarter donderdag de eieren van de gans te grazen genomen toen zij niet aanwezig was op het nest.

The Battle of the Biesbosch (visarend vs gans) kreeg vannacht dus een nieuwe twist. Een boommarter roofde de eieren. Bekijk ook de langere clip van ?? Romke Visser ?? Het blijft een waanzinnig verhaal. En het is nog niet afgelopen!@vogelnieuws @NOSRadio1 https://t.co/NkrHI9K1nd pic.twitter.com/7TuUP9JQu9 — Beleef de Lente (@beleefdelente) April 6, 2023

Later keerde de gans terug naar het nest en probeerde de visarend-man haar opnieuw te verjagen. Het is onduidelijk hoe deze situatie zich verder zal ontwikkelen. Ondanks de tijdelijke afsluiting van het gebied, blijkt het voor de visarenden nog steeds een uitdaging te zijn om in alle rust te kunnen broeden.