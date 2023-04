• Het enthousiasme was groot.

Theatersportbattle op Altena College: waar sport en creativiteit samenkomen

vr 7 apr. 2023, 14:45

SLEEUWIJK • “Verbeelding, humor, beweging, spel, incasseren en samenwerken.” Op maandag 3 april en dinsdag 4 april werden de brugklasleerlingen van het Altena College uitgedaagd met de workshop Theatersportbattle van Kleinkunstig.

Tijdens dit dagproject wordt de competitie van sport met de creativiteit van theater gecombineerd. De opdrachten krijgen de groepjes leerlingen uit het publiek. Een team van juryleden, bestaande uit docenten van verschillende vakken, beoordeelden de strijd op snelheid, originaliteit, flexibiliteit en samenwerken.

“Theatersport is een geweldig middel om jongeren met weinig spelervaring aan te zetten tot creativiteit en proberen”, vertelt Dirna Boll, docent beeldende vorming. “We kregen complimenten van Kleinkunstig over onze superleuke leerlingen. Het waren voor hen twee topdagen. Het enthousiasme en de strijdvaardigheid onder de leerlingen was inderdaad erg leuk om te zien. Iedereen deed mee en hoorde erbij. Echt teamwork!”