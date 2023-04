Beatrixziekenhuis organiseert informatieavond over slaapapneu

GORINCHEM • Het Beatrixziekenhuis organiseert in samenwerking met de Apneuvereniging een informatieavond op dinsdagavond 18 april over slaapapneu.

De bijeenkomst wordt verzorgd door KNO-arts Jurrien Embrechts en longarts Annemiek Braam, beide werkzaam in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Tijdens de bijeenkomst vertellen de artsen alles over slaapapneu. Zij gaan dieper in op wat slaapapneu is, mogelijke behandelmethoden en wat patiënten zelf kunnen doen.

Over slaapapneu

Apneu betekent letterlijk: geen lucht. Bij mensen die last hebben van slaapapneu wordt tijdens de slaap de luchtpijp meerdere keren per uur afgesloten. Dit kan 10 seconden duren. Maar ook langer dan een minuut. Tijdens de slaap treedt dan regelmatig zuurstoftekort op. Hierdoor komt de patiënt niet in een diepe slaap en ontwikkelt slaaptekort. Slaapapneu kan leiden tot vermoeidheid, een laag energieniveau en prikkelbaarheid.

Deze informatieavond is relevant voor iedereen die gediagnosticeerd is met slaapapneu en voor naasten. Maar ook voor mensen die last hebben van bovengenoemde klachten en die meer willen weten over het onderwerp is de avond interessant.

De Inloop is vanaf 18.45 uur in het Grand Café van Verpleeghuis Het Gasthuis. De lezing begint om 19.30 uur en duurt tot 21.15 uur. Opgeven kan via osas@rivas.nl. De informatieavond is gratis.